Negentien doden bij aanslag hotel Mogadishu

Een onbekend aantal mensen raakte gewond.

Lees verder na de advertentie

Een terrorist blies zich woensdagavond op in een auto bij het Posh Hotel, een luxe hotel in de stad. Daarbij vielen de negentien doden, waaronder een aantal buitenlanders. Daarna stormden andere extremisten met geweren het naastgelegen Pizza House binnen en twintig bezoekers in gijzeling namen.

Veiligheidstroepen belegerden het pand in de Somalische hoofdstad urenlang. Aan de gijzeling kwam donderdagochtend een einde toen het leger het restaurant bestormde. De vijf schutters zijn gedood, van de gijzelaars werd niemand gedood. De verantwoordelijkheid voor de terreurdaad is opgeëist door terreurorganisatie al-Shabaab, dat wel vaker aanslagen pleegt in luxe wijken.

© EPA

Dit bericht wordt aangevuld.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.