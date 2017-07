Negen jaar cel voor pastor die op Curaçao gelovigen misbruikte

De man is voor het misbruik van tien jonge kerkgangers veroordeeld, maar vermoedelijk zijn er meer dan veertig slachtoffers. Het jongste slachtoffertje was pas 11 jaar oud. Een van de meisjes heeft bij de politie verklaard dat zij op aangeven van de verdachte zes keer een abortus heeft moeten ondergaan.

Het misbruik begon in 2003. De leider van de Rains of Blessingskerk in Groot Kwartier heeft grote invloed op zijn achterban, zo bleek op een opname die justitie tijdens de zitting liet zien. Gelovigen vielen flauw tijdens de preken van de verdachte pastor of lagen trillend op de grond.

Hij maakte jonge volgelingen wijs dat zij de duivel in hun lichaam hadden die verdreven moest worden. Ook drogeerde hij zijn slachtoffers en gebruikte veel geweld. Daarna dreigde hij dat de duivel weer zou toeslaan als zij over het misbruik zouden verklaren.

Het gaat volgens justitie om de grootste ontuchtzaak die Curaçao ooit heeft gekend. Pas in 2015 kwam de zaak aan het licht. Ook vanuit Nederland, waar dependances van de kerk staan in Tilburg, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam, is aangifte gedaan. De pastor heeft zich tijdens de zitting beroepen op zijn zwijgrecht.

