Neerhalen drone was volgens Iran ‘boodschap aan Amerika’

Volgens Hossein Salami, commandant van de Revolutionaire Garde, schond de Amerikaanse drone het Iraanse luchtruim en werd daarmee een ‘rode lijn’ overschreden. “Iedere vijand die onze grenzen schendt, wordt vernietigd.” Het uit de lucht halen van de drone is volgens hem een ‘duidelijke boodschap’ aan Amerika. “We hebben geen voornemen om oorlog te voeren met welk land dan ook, maar we zijn er helemaal klaar voor.”

Zegslieden van de Amerikaanse regering bevestigden het neerhalen tegenover de grote persbureaus, maar betwistten dat de drone boven het Iraanse luchtruim zou hebben gevlogen. Volgens hen bevond het toestel zich in het internationale luchtruim boven de Straat van Hormuz, die de Perzische Golf met de Golf van Oman verbindt en een zeer belangrijke doorvoerroute voor olie is.

Iran kondigde vorige week ook aan dat het de productie van verrijkt uranium zal opvoeren tot niveaus die verboden zijn volgens de Iran-deal. In die deal verplichtte Iran zich tot het beperken van zijn nucleaire programma, in ruil voor het opheffen van economische sancties. Maar vorig jaar maakte de Amerikaanse president Trump bekend dat Amerika zich terugtrekt uit de deal.

Deze keer komt de actie in een tijd van toenemende escalatie tussen de twee landen. Vorige week vlogen in de Golf van Oman twee olietankers in brand. Volgens de Amerikanen was dat het gevolg van een Iraanse aanslag, Iran ontkent iedere betrokkenheid. Een maand geleden waren ook al vier olietankers het doelwit van sabotage. De VS stuurden in reactie duizend extra manschappen naar het Midden-Oosten.

Trump

Sindsdien nemen de spanningen tussen de VS en Iran toe. Sommige haviken binnen de Amerikaanse regering lijken aan te sturen op een confrontatie, zoals minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo en veiligheidsadviseur John Bolton. Van president Trump is daarentegen bekend dat hij weliswaar voorstander is van een harde lijn tegenover Iran, maar ook geen zin heeft om zich in buitenlandse oorlogen te mengen. In een kennelijke poging om de oplopende spanning wat terug te brengen, noemde Trump de aanslagen op olietankers deze week ‘zeer kleine incidenten’.

Een officiële reactie van Trump, of de Amerikaanse regering, op de laatste ronde in de escalatie is nog niet gekomen, maar het is de vraag of het neerhalen van een geavanceerd spionagevliegtuig door Iran de Amerikanen niet tot een vergelding dwingt. Daarmee voedt het laatste incident de vrees bij veel waarnemers dat een miscalculatie aan een van beide kanten ervoor zal zorgen dat het conflict tussen VS en Iran militair uit de hand loopt.