Nee, over laatste bod van PPG praat de Akzo-top niet

Het is stil. Bij vlagen muisstil. Zelfs geen kuchje. Het gehoor in de zaal in de Rai waar AkzoNobel gisteren zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering hield deed even denken aan het gehoor in het Concertgebouw als een goed orkest daar speelt.

Was het spannend die vergadering waarop Akzo-topman Ton Büch­ner en president-commissaris Antony Burgmans kritische vragen van aandeelhouders konden verwachten over de manier waarop ze zijn omgesprongen met de drie biedingen van het Amerikaanse PPG? Die waarop boze aandeelhouders, investeringsfonds Elliott voorop, hun tanden konden laten zien, omdat zij eisen dat Akzo met PPG moet gaan praten?

Stil was het, muisstil soms in de Rai. Maar spannend? Geen moment.

Merites Het derde biedingsvoorstel, waarin PPG nog meer geld bood – bijna 27 miljard euro – kwam een dag voor de aandeelhoudersvergadering. De Akzo-top beloofde dát bod nauwkeurig op zijn merites te beoordelen. Maar zo lang die beoordeling loopt, wil AkzoNobel er niets over kwijt. Ook niet op de aandeelhoudersvergadering. En dus werd elke vraag uit de zaal naar het derde PPG-bod door Büchner en Burgmans beantwoord met strofes als ‘daar gaan we niet op in.’ Dus werd de Rai-zaal vooral een podium waarop Büchner en Burgmans nog eens konden herhalen hoe geweldig goed de plannen zijn die zij met AkzoNobel hebben. Dat ze veel waarde voor de aandeelhouders creëren door de chemiepoot af te stoten; dat ze veel meer dividend gaan uitkeren; dat de opbrengst van de verkoop van de chemiepoot grotendeels aan aandeelhouders wordt uitbetaald. Burgmans zette de ver­te­gen­woor­di­ger van Elliot als een schooljongen in de hoek. De pre­si­dent-com­mis­sa­ris wenste geen gesputter. Dus vielen woorden als ‘enorm’, ‘ongelooflijk’ en ‘fantastisch’ vaak als Büchner het had over AkzoNobel, zijn resultaten en zijn werknemers. En volgens Kees van Lede, die AkzoNobel van 1994 tot 2003 leidde, stond het er bij Büchners aantreden in 2012 niet best voor (door de grote overname van het Britse ICI) maar heeft Büchner de zaken goed op de rails gekregen. Was er dan helemaal geen gesputter? Ja, soms. En heel even toen een vertegenwoordiger van Elliot wat vroeg. Burgmans zette hem als een schooljongen in de hoek. De president-commissaris wenste geen gesputter. Hoe nu verder? PPG heeft zijn laatste voorstel gedaan en dreigt met een vijandig bod. Als het dat uitbrengt, moet het dat voor 1 juni doen. Ruim voor die datum zal AkzoNobel zijn oordeel over het derde bod toch gegeven moeten hebben.

PPG PPG, de Amerikaanse verffabrikant die een vijandelijk bod op Akzo heeft gedaan, had in 2016 een omzet van 14 miljard euro. Het bedrijf is in 1883 opgericht als de Pittsburgh Glass Company, en heet sinds 1968 PPG. De multinational is al jaren actief in Nederland met bekende verfmerken als Sigma, Histor en Rambo. Het bedrijf heeft hier vijf vestigingen: in Tiel, Delfzijl, Amsterdam, Den Bosch en Uithoorn, waar het Nederlandse hoofdkantoor is gevestigd. Er werken in Nederland bijna duizend mensen voor PPG. Het bedrijf haalt hier een omzet van 350 miljoen euro: 2 procent van de wereldwijde omzet van PPG. De onderneming heeft in totaal 47.000 medewerkers.

