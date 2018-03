Nee, laten we dit geen hartige rijstkoekjes noemen

Een restje gekookte rijst was de oorsprong van dit gerecht, en niet zomaar rijst, maar gerookte basmatirijst. Voor het koken dacht ik nog dat die rooksmaak zou wegkoken, net zoals paarse sperziebonen al kokend ordinair groen kleuren. Maar nee, de rooksmaak stond als een huis. Voor zover ik weet is gerookte rijst in Nederland niet te koop, maar niet getreurd, dit recept slaagt heel wel met elke andere soort gare rijst.

Wie dat wil, kan er toch een rokerige smaak aan geven door gerookte kaas en gerookt Spaans paprikapoeder toe te voegen. Komijn is ook lekker. Varieer gerust met andere kruiden (basilicum, dille, venkelgroen), of noten/pitten (zonnebloempitten, pistachenoten). Deze fritters zijn heerlijk als (vegetarisch) hoofdgerecht, met een schep dikke yoghurt of zure room, een fijngehakte salsa van paprika, ui en tomaat, en een groene groente.

Ingrediënten voor 4 of 5 porties:

4 bosuien (in ringen)

extra vierge olijfolie

zout

1 (biologische) citroen

3 sneden stevig wit brood

50 g pijnboompitten

diep bord vol gekookte rijst

4 eieren, losgeklopt

1 bosje koriander of platbladige peterselie, fijngehakt (40 g)

75 g versgeraspte Parmezaanse kaas (of bijv. manchego, of gerookte kaas)

ca. 3 el bloem

versgemalen peper

1 tl gerookt Spaanse paprikapoeder (pimenton de la Vera of gemalen komijn)

Bak de bosui in 2 el olie ca. 3 minuten, tot ze zacht zijn. Bestrooi met wat zout. Boen de citroen schoon en rasp de schil af. Verkruimel het brood heel fijn, eventueel in de keukenmachine. Rooster de pijnboompitten in een droge koekenpan in enkele minuten licht goudbruin.

Meng in een kom rijst, eieren, broodkruim, bosui, citroenrasp, pijnboompitten, koriander, kaas en bloem door elkaar. Het moet een stevig, samenhangend mengsel zijn. Voeg zonodig meer bloem of broodkruim toe. Breng op smaak met zout, peper en eventueel paprikapoeder of komijn. Het mengsel kan afgedekt enkele dagen in de koelkast bewaard worden.

Verhit een laagje olijfolie in een grote anti-aanbakkoekenpan. Vorm met behulp van twee lepels stevige ovalen van het mengsel. Schep ze in de pan en bak ze in 4 tot 5 minuten op niet te hoog vuur rondom goudbruin en gaar. Even laten uitlekken op keukenpapier en meteen opdienen. Geef er desgewenst parten citroen bij.

