Nederlandse zeiljacht gekapseisd in Oostende: twee doden

Sinds vanmiddag is er een grote zoekactie gaande om de vermiste opvarende te vinden. De Belgische en Nederlandse reddingsdiensten werken samen aan de zoekactie. Daarbij zijn een reddingshelikopter en schepen ingezet.

Lees verder na de advertentie

Twee opvarenden konden opgepikt worden door een baggerschip dat in de buurt was. De anderen werden ook snel daarna uit het water gehaald. De drie passagiers die zijn gered, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen heeft onderkoelingsverschijnselen.

De zeiljacht met de naam Capella nam deel aan de Light Vessel Race, een zeilwedstrijd van de Koninklijke Jachtclub in Zeebrugge, en kapseisde tien mijl voor de kust van Oostende. Over de identiteit van de opvarenden van het schip uit Breskens is nog niets bekend.

Op het strand in Middelkerke vond vandaag een reddingsoefening plaats, waar het Belgische koningspaar ook bij aanwezig was. In verband met het ongeluk is een groot deel van de oefening afgelast.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.