Nederlandse werf bouwt vier stroomplatforms in zee

De olie- en gasindustrie kent zijn grote platforms en installaties, maar de windenergiesector heeft ook zijn gevaartes. Kijk eens op de werf van HSM in Schiedam. Daar staat een knalgeel onderstel (jacket in jargon), een stalenbuizenconstructie van 55 meter hoog en 50 meter lang. In mei wordt het onderstel naar de Zeeuwse wateren gebracht en zo’n twintig kilometer buiten Vlissingen in de zeebodem geheid. Een andere jacket, ook bij HSM gemaakt, staat daar al sinds deze zomer.

Op die jackets komen grijze transformatorplatformen te staan: 30 meter hoog, 4000 ton zwaar. Ook die staan op de werf in Schiedam. Eén is er bijna af. Die gaat eind mei richting Zeeuwse kust. De ander komt dit jaar klaar. De platforms (vrij vertaald: mega-stopcontacten op zee) zijn een onmisbaar onderdeel van de toekomstige windparken Borssele 1 en 2. Ze zijn met kabels verbonden met de windmolens en zetten wisselstroom om in gelijkstroom. Daarna wordt die stroom richting land getransporteerd.

Kosten van de vier gevaartes? Ongeveer 200 miljoen euro, schat HSM-directeur Jaco Lemmerzaal. Ze waren goed voor de helft van HSM’s jaaromzet en vormen het stalen bewijs dat de werf er goed aan heeft gedaan om zich niet alleen op de olie- en gassector te richten. Waar Hollandia zijn offshore-tak in oktober sloot en Heerema Fabrication zijn offshore-poot decimeerde vanwege een tekort aan werk, had HSM het druk met zijn jackets en transformatorplatformen. HSM is volgens Lemmerzaal nu het enige Nederlandse bedrijf dat nog offshore-platforms kan maken.

Zeldzame storingen Opdrachtgever voor de jackets en de platforms was Tennet, de beheerder van het Nederlandse en een deel van het Duitse hoogspanningsnet. Tennet moet er ook voor zorgen dat de stroom van de windparken-op-zee bij de gebruikers op het land terechtkomt. Tennet doet dat voor alle grote windparken die er de komende jaren op de Noordzee komen. Dat kost een hoop geld. Elk jaar raamt Tennet hoeveel het in de tien volgende jaren moet investeren in het Nederlandse en het Duitse stroomnet. Elk jaar gaat dat bedrag omhoog. Bestuursvoorzitter Manon van Beek, opvolger van de vorig jaar vertrokken Mel Kroon, schatte het benodigde bedrag vandaag, bij de presentatie van Tennets resultaten in 2018 op de werf van HSM in Schiedam, op 35 miljard euro. Dat komt niet alleen doordat de vraag naar (groene) stroom toeneemt – onder meer door de opkomst van stekkerauto’s en de elektrificatie van industriële processen – maar ook doordat het lastiger wordt de leveringszekerheid te garanderen. Wind en zon worden belangrijker voor de stroomvoorziening, maar het waait niet altijd en de zon schijnt niet continu. Ook als dat het geval is, moet er stroom zijn. Stroom is er nu vrijwel altijd: de leveringszekerheid lag in 2018 volgens Tennet op 99,9988 procent, mondiaal gezien een zeer hoog percentage. De zeldzame storingen die er waren troffen Noord-Holland (Schiphol had last) en Noord-Brabant (de Efteling had last). Omdat Tennet het steeds drukker krijgt, zoekt het dit jaar vijfhonderd nieuwe personeelsleden onder meer voor het onderhoud van het stroomnetwerk en voor speciale projecten. Er werken nu ruim vierduizend mensen bij het bedrijf dat in 2018 een winst maakte van 443 miljoen en 120 miljoen dividend uitkeert aan zijn grootaandeelhouder: de Nederlandse staat.

