Nederlandse vrouw moet langer wachten op de pil

Nederlandse vrouwen moeten langer wachten op de anticonceptiepil. Nadat in september een grote levering veelgebruikte anticonceptiepillen uit Azië werd afgekeurd, kampen apotheken nog steeds met grote tekorten. Inmiddels komt de productie van pillen op gang, maar die gaan niet direct naar Nederland, zeggen deskundigen.

Ludwig Castelijns is directeur van de farmaceutische groothandel Mosadex, die aan bijna de helft van de Nederlandse apotheken medicijnen levert. Castelijns zegt er alles aan te doen om via verschillende fabrikanten aan de pil te geraken. Volgens hem helpt het niet mee dat in Nederland alleen de goedkoopste variant van een medicijn vergoed wordt door de zorgverzekeraar. “Overal in Europa zijn er tekorten, het is daarom logisch dat fabrikanten nu eerst leveren aan de best betalende klanten, en die zijn niet Nederlands.”

Fabrikanten krijgen in andere landen een veel hogere vergoeding voor de pil, het is logisch dat die afnemers eerder in aanmerking komen als de productie op gang komt. Martin Favié

Martin Favié, voorzitter van Bogin, vertegenwoordiger van de generieke geneesmiddelenindustrie, herkent het beeld dat wordt geschetst door Castelijns. “Bij schaarste gaan er andere regels gelden. Fabrikanten krijgen in andere landen een veel hogere vergoeding voor de pil, het is logisch dat die afnemers eerder in aanmerking komen als de productie op gang komt.”

1,39 euro Favié benadrukt dat het probleem niet zo groot zou zijn als de zorgverzekeraar en consument niet altijd voor de laagste prijs zouden kiezen. “Voor een doosje met drie maanden aan pillen krijgt de goedkoopste fabrikant 1,39 euro. Fabrikanten met een duurdere variant verkopen vrijwel niets en houden dus geen voorraad aan. Zo is er bij een groot incident geen alternatief.” Bayer, fabrikant van het iets duurdere merk Mycrogynon 30, laat weten dat zij vanwege het beleid van zorgverzekeraars niet voldoende pillen hebben om Nederlandse apothekers uit de brand te helpen. Wel levert het bedrijf nu meer anticonceptiepillen dan normaal. Vrouwen fietsen nu de stad rond op zoek naar een strip pillen maar bij een groeiend aantal apotheken is de pil helemaal op. Die situatie kan nog tot januari duren, dan worden de eerste serieuze ladingen anticonceptiepillen, met de werkzame stoffen ethynilestradiol en levonorgestrel, in Nederland verwacht. Deze pil, bekend als Mycrogynon 30 of een generieke variant hiervan, wordt door de meeste Nederlandse vrouwen gebruikt.

Pillencrisis Miriam Stoks, eigenaar en apotheker van de Zuider Apotheken in de regio Nijmegen, zegt genoeg te hebben van de pillencrisis. Haar apotheken hebben op dit moment geen voorraad van de meest gebruikte anticonceptiepillen. Volgens Stoks zorgt het tekort voor problemen. “Het is frustrerend dat we telkens in overleg met de huisarts op zoek moeten naar een alternatief. Dat kost veel extra tijd en komt ons werk niet ten goede. Daarnaast wil je geen enkele vrouw, en zeker niet jonge en kwetsbare meiden van 16 jaar, belasten met lastige vragen over de pil.” Het is wachten op vrouwen met trombose omdat er bijvoorbeeld wordt gekozen voor een variant met een verhoogde kans op die aandoening Patrick Jansen Andere pillen en alternatieve anticonceptiemiddelen zijn er wel, maar die hebben mogelijk andere bijwerkingen. “Het gaat dan bijvoorbeeld om nieuwe soorten pillen”, legt huisarts Patrick Jansen uit. “Het is wachten op vrouwen met trombose omdat er bijvoorbeeld wordt gekozen voor een variant met een verhoogde kans op die aandoening. Met name bij een overstap en het eerste jaar van gebruik is het risico op trombose groter.” Jansen zegt dagelijks bezig te zijn met het piltekort. “Het is wachten op de eerste vrouw die binnenloopt met het verzoek om een zwangerschapsafbreking.” Niet alleen de anticonceptiepil is momenteel op. Jaarlijks zijn honderden medicijnen tijdelijk niet op voorraad, ook eenvoudige zoals penicilline of een middel tegen een hoge bloeddruk. Apothekersorganisatie KNMP luidde eerder al de noodklok: vanwege het ‘preferentiebeleid’ van zorgverzekeraars is Nederland voor farmaceuten niet meer interessant als afzetmarkt. Afspraken, door de overheid, fabrikanten, groothandels, zorgverzekeraars en apothekers vastgelegd om geneesmiddelentekorten terug te dringen, lijken volgens een woordvoerder van de KNMP nog niet te werken. “We stellen vast dat het aantal medicijntekorten nog altijd stijgt.”