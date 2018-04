Nederlandse voetbalvrouwen spelen zwak Noord-Ierland van de mat

De ban werd vandaag al snel gebroken. Lieke Martens rondde tweemaal een voorzet van Shanice van de Sanden doeltreffend af en de 3-0 kwam van Vivianne Miedema, haar vijftigste doelpunt in Oranje.

Na een benutte strafschop van Sherida Spitse stokte de teller bij 7-0 (Van de Sanden, weer Spitse en een eigen doel). Tot opluchting van de onzekere keepster Emma Higgins van Grindavik. Waar de internationals van Nederland onder contract staan bij grote clubs in Europa (Arsenal, Lyon, Barcelona), daar spelen de Noord-Ierse vrouwen bij clubs als Cliftonville Ladies, Durham Ladies en Glentoran Belfast United.

Dinsdag gaat Nederland in Dublin op bezoek bij Ierland en dat is, in ieder geval op papier, wel een serieuze test. In november eindigde de ontmoeting met de Ierse vrouwen in Nijmegen in 0-0. Ierland won vandaag met 2-1 van Slowakije en heeft net als Nederland tien punten uit vier duels. trouw