Nederlandse voetbalvrouwen lijden een dure nederlaag op weg naar het WK in Frankrijk

Na dertien wedstrijden en meer dan een jaar succes bleken de voetbalsters van Oranje ook te kunnen verliezen. In de beslissende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen verloor Oranje na een zeer zwak begin met 2-1. Een dure nederlaag, waardoor nog zeker vier wedstrijden nodig zijn om het wereldkampioenschap in Frankrijk volgend jaar te halen.

Ruim een week waren de vrouwen van het Nederlands elftal bij elkaar in Zeist om zich voor te bereiden op de beslissende WK-kwalificatiewedstrijd tegen de Noorse vrouwen. Bondscoach Sarina Wiegman had een Powerpoint gemaakt met daarop een slingerende weg: de route naar Oslo, de route naar de wedstrijd van gisteren. Zou Nederland een punt halen tegen de directe concurrent, dan was de ploeg verzekerd van een plek op het WK.

Gewaarschuwd

Als huidig Europees kampioen leek het WK halen een logische stap voor de ‘Oranje Leeuwinnen’, zeker voor de buitenwereld. De ploeg voetbalde zich soeverein door de kwalificatie heen, met zes overwinningen, een gelijkspel en nul tegendoelpunten. In Oslo zou het makkelijk spelen worden voor de oranjevrouwen, zou het ticket naar Frankrijk wel even worden opgehaald.

Na het gewonnen EK was dit weer een ‘wedstrijd van het jaar’

Vooraf klonken wel de waarschuwende woorden, ook vanuit het team: let op, Noorwegen is in het vrouwenvoetbal niet te onderschatten, Nederland zelf heeft nog maar een keer eerder op een wereldkampioenschap gestaan. Lieke Martens noemde het vooraf de ‘wedstrijd van het jaar’. Zo vanzelfsprekend zou het allemaal niet zijn.

Na het gewonnen EK van vorig jaar werden meisjes jonge vrouwen, vertelde Wiegman zaterdag in de Volkskrant. Ze trokken elkaar mee omhoog, sommigen maakten transfers naar buitenlandse topclubs. Lieke Martens werd zelfs wereldvoetbalster van het jaar.

Maar misschien was de wedstrijd van gisteren wel het moment om te laten zien hoeveel progressie er echt in de ploeg zat. Juist tegen de ploeg waartegen in juli vorig jaar op het EK de ongeslagen reeks van Oranje begon. Juist op het moment dat een nieuw doel voor de ploeg kon worden bereikt.

En juist in deze wedstrijd ging het niet zo makkelijk en op een oranje wolk als vorig jaar in eigen land. Voor een soevereine Europees kampioen maakte het team zeker in de eerste helft te veel fouten. Veel te veel.

Al na zes minuten stond het er in kille cijfers: 2-0 voor Noorwegen. De eerste uit een kluts bij de allereerste corner van de wedstrijd, de tweede als exemplarisch voorbeeld voor de slappe eerste minuten.

Centrale verdediger Dominique Bloodworth (voor haar huwelijk deze zomer Dominique Janssen) liet zich bij een hoge bal eenvoudig aftroeven. Oranje werd overklast, fysiek en tactisch.