Nederlandse voetbalsters: We zijn niet langer het schoothondje

Overmorgen opent de spelersraad van de nationale ploeg de onderhandelingen met de KNVB over betere arbeidsvoorwaarden (lees: een hogere financiële vergoeding) voor de internationals. De speelsters van Oranje vinden dat zij daar als regerend Europees kampioenen recht op hebben.

De Noorse internationals boekten deze maand een opmerkelijk succes. Zij kwamen met de bond overeen dat zij in de toekomst met gelijke munt worden betaald als de mannen. Maar niet overal verliepen de onderhandelingen zo soepel. Nadat hun eisen door de bond niet werden gehonoreerd weigerden de Deense vrouwen afgelopen vrijdag de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden te spelen. Eerder had Denemarken om dezelfde reden een oefenduel met Nederland afgezegd.

Risico

Met hun actie spelen de Deense vrouwen, in de EK-finale afgetroefd door Nederland, hoog spel. Ze riskeren dat ze worden uitgesloten van verdere deelname aan de kwalificaties voor het WK van 2019 in Frankrijk. “Ze hebben veel betekend voor het vrouwenvoetbal”, zegt Vivianne Miedema, lid van de spelersraad van Oranje. “We weten niet precies wat er speelt, maar het is pijnlijk om te zien hoe het nu gaat en dat het misschien ten koste gaat van de WK-kwalificatie. Dat kan nooit de bedoeling zijn.”

Binnen de selectie van Oranje wordt er veel gesproken over de Deense situatie en over de deal van de Noorse vrouwen en de bond. “Het mooie in Noorwegen is dat de mannen een deel van hun inkomsten afstaan aan de vrouwen”, aldus Miedema, die merkt dat er meer ‘onrust’ in het vrouwenvoetbal is. “In Brazilië zijn er acties gaande en in de VS laait de discussie weer op. En ook in Ierland is er een staking van de vrouwen geweest.”

Als lid van de spelersraad is Miedema betrokken bij de onderhandelingen met de KNVB, die overigens niet rechtstreeks met de bond maar via de spelersvakbond VVCS worden gevoerd. Overmorgen, een dag na de WK-kwalificatiewedstrijd in Groningen tegen Noorwegen, staat de eerste afspraak op de rol. “Ik heb geen idee welke kant het opgaat”, zegt de spits van Oranje en Arsenal. “We zijn net begonnen en staan nog op nul.”