Nederlandse voetbaldames plaatsen zich voor EK-finale

De wonderlijke reis van de Nederlandse voetbalvrouwen duurt maar voort, met de finale van zondag als eindbestemming. In de volgepakte en sfeervolle Grolsch Veste wist Oranje donderdag ook het kick-and-rush voetbal van Engeland te neutraliseren: 3-0. Voor het eerst staat Nederland in de eindstrijd van een groot titeltoernooi met Denemarken als tegenstander. Ook de Denen stonden nooit eerder in een EK-finale.

Lees verder na de advertentie

Vijftien punten uit vijf wedstrijden en een doelsaldo van acht voor en één tegen

Een andere noviteit was het aantal toeschouwers dat in een Nederlands stadion naar een vrouwenwedstrijd keek. In de thuishaven van FC Twente zaten 27.093 mensen, ruim vijfduizend meer dan het voorgaande record bij Nederland-Noorwegen in Utrecht. De Grolsch Veste heeft ook het ‘clubrecord’ in handen. In november 2015 keken 15.637 mensen naar de Champions League-wedstrijd van FC Twente tegen Barcelona.

Ook zondag zal het stadion in Enschede weer volgepakt zijn en geheel oranje kleuren. Gesteund door het publiek begint Nederland met een psychologische voorsprong aan de eindstrijd tegen Denemarken, dat eerder in Rotterdam met 1-0 werd verslagen. De finale is uiteraard een wedstrijd op zich en het toernooi heeft al een groot aantal verrassingen laten zien, maar Oranje gaat zeker als de te kloppen ploeg de eindstrijd in.

Met indrukwekkende cijfers kwalificeerde de ploeg van Sarina Wiegman zich voor de finale. Vijftien punten uit vijf wedstrijden en een doelsaldo van acht voor en één tegen. Drie overwinningen werden behaald op ploegen die hoger staan op de mondiale ranglijst: Noorwegen, Zweden en Engeland, de nummer vijf van de wereld. Met de zege op de British Lionesses namen de Leeuwinnen revanche voor de nederlaag in de halve finale van het EK van 2009 in Finland.

Een schoon doel In de beschouwingen vóór het Europees kampioenschap stipte Wiegman aan dat Nederland de meeste moeite zou hebben met fysiek sterke tegenstanders. “Dat kunnen andere landen beter”, zei de bondscoach, die tot haar genoegen zag dat haar ploeg wel degelijk het juiste antwoord had op het spel van de Engelsen, tot aan de finale zonder puntverlies. Nederland speelde het eigen spel. Met een verzorgde opbouw werden via het creatieve middenveld de aanvallers gezocht. Lieke Martens zette de aanval op waaruit Oranje na ruim twintig minuten op voorsprong kwam. De linkerspits bereikte Jackie Groenen, die vanaf de rechterkant liet zien hoe je een voorzet moet geven – vaak de makke van Shanice van de Sanden. Vivianne Miedema kopte de bal in de verre hoek. Martens maakte in de slotfase het Oranjefeest compleet Een opsteker voor Miedema, die in de kwartfinale tegen Zweden haar eerste doelpunt op een eindronde van een groot toernooi maakte. Toch stond ze in de schaduw van de Engelse spits Jodie Taylor, die vijf keer scoorde dit EK. Volgend seizoen moet de spits van Oranje bij Arsenal de concurrentiestrijd aan met Taylor, die vlak na de treffer van Miedema een kopbal via Sherida Spitse op de paal zag eindigen. De twee Arsenal-spelers in het oranje shirt, Sari van Veenendaal en Daniëlle van de Donk, hadden een betere avond dan de drie Arsenal-spelers in het witte tenue. Van Veenendaal hield op knappe wijze voor de vierde keer haar doel schoon en Van de Donk zorgde na ruim een uur voor de beslissende en bevrijdende 2-0 na een te zachte kopbal van haar ploeggenoot Sara Williams. Martens maakte in de slotfase het Oranjefeest compleet.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.