Nederlandse VN-missie in Mali moet wijken voor Navo-ambities

Het besluit is verrassend omdat minister van defensie Ank Bijleveld (CDA) in maart tijdens een bezoek aan het land nog nadrukkelijk zinspeelde op verlenging. De Nederlandse militairen maken namelijk onderdeel uit van een operatie van de Verenigde Naties en Nederland zit dit jaar in de Veiligheidsraad. Volgens Bijleveld was het ‘niet logisch om je vertrek uit de missie aan te kondigen als je in de Veiligheidsraad zit’.

Maar Defensie moet kiezen of delen. Nederland wil ook meer militairen sturen naar een Navo-­operatie die het Afghaanse leger adviseert bij de strijd tegen de Taliban. De Amerikaanse president Donald Trump maakte vorig jaar bekend weer meer militairen naar het Centraal-Aziatische land te sturen. Hij vroeg toen zijn bondgenoten ook nadrukkelijk om eveneens met meer militairen over de brug te komen. In de aanloop naar de Navo-top van 11 en 12 juli lijkt het kabinet nu aan die oproep tegemoet te komen.

De Rekenkamer schreef eerder al dat de wens om wereldwijd missies uit te voeren moeilijk te combineren is met een krijgsmacht die paraat staat voor noodgevallen

Tijdens die top zullen landen ook afspreken dat meer militairen in Europa paraat moeten staan om in geval van nood op korte termijn tegen een sterke tegenstander als Rusland te kunnen vechten. De afgelopen jaren had de Navo stevige kritiek op de Nederlandse krijgsmacht. Met name de landmacht kreeg ervan langs omdat die niet tegen een tegenstander met veel vuurkracht zou kunnen vechten. Om daar iets aan te doen, moet Defensie niet alleen geld investeren, maar ook oefenen op operaties met grote eenheden. Dat lukt niet als allerlei specialisten steeds weg zijn voor verre missies.

Vandaag presenteert de Algemene Rekenkamer een onderzoek naar de mate waarin de Mali-missie de gereedheid van de krijgsmacht aantast. Er wordt flinke kritiek verwacht. In eerdere rapporten schreef de Rekenkamer al dat de wens om wereldwijd missies uit te voeren moeilijk te combineren is met een krijgsmacht die paraat staat voor noodgevallen zoals verdediging van Navo-bondgenoten.

De missie in Mali begon in 2014 met 450 militairen. De afgelopen ­jaren is dat aantal al afgebouwd tot 250.