Nederlandse vissers protesteren in Brussel tegen de verplichting om bijvangst aan land te brengen

De meeuw is niet alleen. Ook andere dieren boven en in de Noordzee laten zich de bijvangst goed smaken. “Het ecosysteem heeft zich aangepast aan de visserij”, zegt Nathalie Steins, visserijdeskundige aan de Wageningen Universiteit & Research. Maar sinds vorig jaar moeten vissers van Brussel hun ongewenste bijvangst naar de wal brengen, juist om het ecosysteem te herstellen.

De vissers vinden het waanzin: het ecosysteem redden door ondermaatse levende vis niet terug te gooien maar te laten stikken in kratten waarna zij worden verwerkt tot vismeel. Daarom stapten zij met 23.000 handtekeningen naar het Europees Parlement en de Europese Commissie.

Is het echt beter om vissen aan land te brengen of om ze juist terug te gooien?

Steins heeft er nog geen antwoord op. “Er is nog geen uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten op het ecosysteem. Dat kan ook nog niet omdat we de effecten pas over een paar jaar zien. Je kunt daarom niet bij voorbaat zeggen dat de aanlandplicht beter of slechter is voor het ecosysteem.”

Nu protesteren vissers niet alleen uit bezorgdheid over het ecosysteem, maar vooral omdat de aanlandplicht ‘het einde van de kottervisserij betekent.’ Hoe meer ongewenste bijvangst een boot heeft, des te minder ruimte voor vis die op de afslag iets opbrengt waardoor de verdiensten lager uitvallen. Dus moeten kotters selectiever vissen. Dat is ook precies de gedachte achter de Europese aanlandplicht.

Maar voor kotters is het bijna onmogelijk selectief te vissen, zeggen de belangenverenigingen. Kotters vissen op schol, (slip)tong en andere bodemvissen. Deze vissoorten zwemmen niet in scholen, zoals haring en makreel, maar liggen verspreid over de zeebodem tussen allerlei andere soorten vis, krabben, garnalen en zeesterren. Dat maakt het lastig om bijvoorbeeld alleen slibtong binnen te halen.