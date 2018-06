Nederlandse Tourgangers testen met succes hun benen in Zwitserland

Wilco Kelderman Lees verder na de advertentie Hij is de kroonprins van Team Sunweb, de 27-jarige Kelderman. Tenminste, als het om een algemeen klassement gaat. Samen met Tom Dumoulin moet hij voor succes gaan in de Tour. In Zwitserland reed Kelderman voor het eerst sinds maart weer in het peloton. Een sleutelbeenbreuk, opgelopen tijdens de Tirreno-Adriatico, hield hem lange tijd aan de kant. Door complicaties in zijn schouder (zenuwen die niet meewerkten), duurde zijn rentree veel langer dan de zes weken die vooraf werd gedacht. Dat hij in Zwitserland gisteren als derde in het klassement kon beginnen aan de laatste tijdrit, was meer dan vooraf was gehoopt. Hij dacht vooraf zelfs even aan plek twee, omdat hij zichzelf een betere tijdrijder achtte dan Nairo Quintana, die toch meer klimmer is dan specialist tegen de klok. Maar in zijn tijdrit was even te zien hoe hij met zijn arm zwaaide. Precies de arm waar hij door de zenuwen soms geen gevoel meer in had. Of het daardoor kwam of niet, Kelderman reed niet goed genoeg en viel zelfs van het podium af. Maar met een vijfde plek (ploeggenoot Oomen werd zevende), kan hij niet meer dan tevreden zijn. Lees verder na onderstaande afbeelding. Steven Kruijswijk tijdens de Ronde van Zwitserland. © EPA

Steven Kruijswijk Het is nog maar twee jaar geleden dat Steven Kruijswijk (31) in de roze leiderstrui van de Ronde van Italië over de kop vloog net over de top van de Colle dell'Agnello. In gewonnen positie, op twee ritten voor het einde, ging het toch mis voor de Nederlander. Sindsdien? Een negende plek in de Vuelta. Dat kan beter in de Tour, waar hij dit jaar voor kiest. Wat kan je dan met een achtste plek in het eindklassement in Zwitserland? Niet veel. Maar ook niet weinig. Hij reed attent, maar moest bij de versnellingen van Richie Porte en Nairo Quintana (uiteindelijk de nummers één en drie van het klassement) nog wel passen. Het verschil met Porte was gisteren in de einduitslag 1.52 minuut. Een kleine minuut daarvan werd verloren in de ploegentijdrit. Bergop verloor Kruijswijk dus niet veel. Daarom sprak hij van 'een goede stap' richting de Tour. Zijn ambitie is een plek bij de beste vijf, maar voor zo'n resultaat moet hij nog wel verbeteren. Wat dat betreft loopt hij vooralsnog uit de pas met die andere kopman van LottoNL-Jumbo, Primoz Roglic (zie kader).

Bauke Mollema Alsof Bauke Mollema altijd rond deze tijd in het jaar verstoppertje speelt. Na een goed voorjaar, onder meer met een zesde plek in de Waalse Pijl, verdween Mollema (31) de laatste maanden van de radar. Af en toe was hij thuis om bij zijn pasgeboren zoontje Tim te zijn (van de komende vijf weken is hij vijf dagen thuis), de rest van de dagen was hij op hoogtestages. Die stages zaten in Zwitserland nog in zijn benen. Zijn twaalfde plek in Zwitserland is namelijk niet meteen een resultaat dat doet juichen. Zijn afsluitende tijdrit gisteren was ook niet goed. "Ik had de benen niet", verklaarde hij. Mollema is na het wielerpensioen van Alberto Contador de enige kopman dit jaar bij zijn team Trek. Vorig jaar resulteerde zijn rol als reservekopman in een fraaie ritzege in Le Puy-en-Velay. Dit jaar rust alle druk op zijn schouders. Maar een twaalfde plek doet ook weer niet wanhopen. Want jezelf in de junimaand verstoppen kan goed zijn. Topvorm nu is nog niet nodig. Het is zijn verklaring. Over drie weken, dan pas mag hij worden beoordeeld.