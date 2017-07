Nederlandse successen in het wielrennen zijn geen uitschieters

Geen kwaad woord overigens uit de mond van Bauke Mollema. Zoetemelk, Raas, Janssen en Knetemann behoren tot de vaderlandse wielercanon, meent de Groninger. Pakweg twintig jaar lang, tussen 1965 en 1985, impregneerden de Nederlandse coureurs de nationale sportidentiteit met successen. Net zoals voetbal en schaatsen dat destijds deden.

Toen na 1985 langzaamaan de zeges opdroogden maakte een hardvochtig verlangen zich meester van fans en pers. De gouden generatie kwam daardoor nog nadrukkelijker in de glans te staan. Met als gevolg dat de lichtingen na hen steevast langs de oude lat werden gelegd. De uitkomst liet zich raden.

Mollema kent de successen van Zoetemelk hooguit van Youtube. De Tourwinnaar nam in 1987 afscheid van het peloton, een jaar nadat Mollema werd geboren. De generatie Kuiper-Raas is net zo abstract voor hem als Theo Middelkamp (eerste Nederlandse etappewinnaar in de Tour in 1936, red.) voor Zoetemelk was.

Als de lichting Dumoulin en Mollema ergens schatplichtig aan is dan is het vooral het uitgekiende op­lei­dingstra­ject

Vaandeldragers Mollema (30) en zijn leeftijdgenoten Tom Dumoulin (26), Robert Gesink (31), Lars Boom (31) en Wilco Kelderman (26) om de huidige vaandeldragers te noemen, rijden 'erfenisvrij'. Wat weten zij van Michael Boogerd en Erik Dekker anders dan dat zij tegen hen opkeken toen ze begonnen bij het jeugdplan van de Raboploeg? Joop Zoetemelk wint de 67ste Tour de France in 1980. © anp Als de lichting Dumoulin en Mollema ergens schatplichtig aan is dan is het vooral het uitgekiende opleidingstraject dat de bank bijna twee decennia lang financierde. Zonder uitzondering doorliepen ze allemaal op enerlei moment deze wielerleerschool. Toen Raas in 1996 de bank als hoofdsponsor stikte, was de eis van de directie dat de ploeg ruim een derde van zijn budget zou steken in jeugd en amateurs. De overwinning van Mollema in de Tour ligt eerder in de lijn der verwachting dan dat sprake is van een gelukstreffer Het gaat tegenwoordig meer dan naar behoren met het Nederlandse wielrennen. Mollema zorgde zondag voor het tweede jaar op rij voor Nederlands succes in de Tour de France. Dumoulin flikte het vorig jaar zelfs twee keer, in de tijdrit en in de koninginnenrit naar Andora. Boom maakte in 2014 een eind aan een negen jaar durende droogte in de Ronde.

Opgaande lijn Incidenten kun je dit niet echt noemen. De cijfers in de Giro d'Italia en Vuelta onderstrepen de opgaande lijn sinds 2014. Niet toevallig ook het kantelpunt waarop volgens de pseudowetenschap veel renners tot wasdom komen. Pieter Weening (2011en 2014), Jos van Emden vorig maand en natuurlijk Dumoulin, zetten in Italië de tendens voort. De roze trui zou bijna Dumoulins drie etappeoverwinningen (twee dit jaar en een vorig jaar) naar de achtergrond drukken. En dan is nog niet eens de indrukwekkende Giro van Steven Kruijswijk van 2016 meegenomen in de cijfers. De Brabander stond lange tijd aan de leiding in het algemeen klassement. Bovendien kwam hij in de klimtijdrit op Alpe di Suisi 49 honderdsten te kort op de winnaar. Veelzeggender is misschien nog wel de Nederlandse zilvervloot in de Ronde van Spanje. Mollema zette in 2013 de toon, Danny van Poppel, Bert-Jan Lindeman en Dumoulin (twee maal) volgden in 2015. Vorig jaar greep Gesink in de Pyreneeën naar de hoofdprijs. Van uitschieters kun je niet langer meer spreken. Dat Mollema zondag in Le Puy-en-Velay de zege greep na een lange solo, ligt zo bezien eerder in de lijn der verwachtingen dan dat er sprake is van een gelukstreffer. En ja, dit is wielrennen. 180 coureurs willen graag een Tourrit winnen. Maar niet iedereen is evengoed geschoold. Lees ook: Kritiek op de Tour? Froome wordt er niet warm of koud van

