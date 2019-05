Nederlandse steden hengelen naar het Eurovisie Songfestival

Maastricht was er zaterdagnacht als de kippen bij. Luttele minuten na de overwinning van Duncan Laurence verstuurde het congrescentrum MECC een persbericht waarin het zichzelf en de stad kandidaat stelde om komend jaar de 65ste editie van het Eurovisie Songfestival te organiseren. Een geweldige locatie op de grens met België en Duitsland, luidt de tekst, en, gezien het Verdrag van Maastricht uit 1992, bovendien een echte Europese stad.

Maar de concurrentie zit niet stil. Amsterdam (Rai, Ziggo Dome), Rotterdam (Ahoy) en Den Haag (Congrescentrum) laten ook al weken hun belangstelling doorschemeren. Zelfs kleinere steden als Zwolle en Arnhem lonken. Gegadigden kunnen binnenkort een zogeheten ‘bidbook’ indienen waarin ze zichzelf presenteren. De overkoepelende Europese omroep EBU (European Broadcasting Union) en de Nederlandse publieke omroep NPO kiezen vervolgens de ideale locatie. Daar gaat al snel een maand overheen, aldus een NPO-woordvoerder.

‘Qua organisatie speel je in de Champions League’

Wat maakt een stad geschikt voor zo’n internationaal evenement? Om te beginnen moet er een grote zaal zijn waar niet alleen tienduizend bezoekers in passen, maar ook de delegaties van de 42 deelnemende landen plus zo’n 1400 journalisten. Er moet voldoende ruimte zijn voor kleedkamers, decorstukken en techniek. Daarnaast moet de locatie goed bereikbaar zijn en dienen er in de omtrek genoeg slaapplaatsen te zijn om alle gasten te herbergen. Ook de beveiliging moet goed te regelen zijn.

“Met het Eurovisie Songfestival speel je qua organisatie in de Champions League”, zegt Rob van de Wiel, algemeen directeur van het Maastrichtse MECC. “Maar we zijn hier gepokt en gemazeld. Het Verdrag van Maastricht was ook een happening waarvoor we alle zeilen moesten bijzetten. Onze regio telt 4500 hotelbedden. Daarnaast hebben we prachtige vakantieparken. En in Amsterdam is het nu al veel te druk.”

Toen Duncan Laurence de afgelopen weken naar de hoogste plaatst in de peilingen schoot, kwam Van de Wiel al in actie. Hij maakte schetsen om de 30.000 vierkanten meter van het MECC onder te verdelen in een podium, tribune en kleedkamers. Gisteren mocht de pers opnames komen maken van de locatie. “Alles staat of valt bij een goede lobby.”