Nederlandse scholieren gewond na busongeluk in Frankrijk

Het gaat om leerlingen uit mavo-3 van het Stabrecht College uit Geldrop. Ze waren rond 1 uur vannacht vertrokken voor een dagtrip naar Londen. Het ongeluk gebeurde rond 05.45 uur ter hoogte van Gravelines, op de snelweg naar Calais.

Aan boord van de bus van BBA Tours waren vijftig scholieren en zes begeleiders. Dat staat volgens een woordvoerder van het busbedrijf aangegeven in de passagierslijst. Hij zegt dat hij nog geen informatie heeft over de toestand van de chauffeur, die zwaargewond zou zijn geraakt.

Volgens een woordvoerder van brancheorganisatie KNV was de chauffeur na het ongeval nog wel aanspreekbaar en heeft hij zelf contact gehad met de busmaatschappij.

Ziekenhuis

Volgens de eerste berichten is de bus op een vrachtwagen gebotst die plotseling vaart minderde. De Poolse vrachtwagenchauffeur zou volgens Franse media in slaap gevallen zijn. Bij het ongeluk zijn zestien lichtgewonden gevallen. Ook twee van de zes begeleiders die mee op reis waren, raakten gewond. Volgens de Franse politie zijn de leerlingen niet ernstig gewond, maar wel geschrokken.

De chauffeur en twee inzittenden zijn volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken overgebracht naar het ziekenhuis. Een woordvoerder van het ministerie kon nog niet zeggen of het om leerlingen of begeleiders gaat.

Een vader van een van de scholieren zei vanmorgen tegen NPO Radio 1 dat hij vanochtend was gebeld door zijn zoon. "Mijn zoon had last van zijn been en zijn knieën omdat hij bekneld heeft gezeten. Hij zat nog aan de kant van de weg te wachten tot ze zouden worden nagekeken door ambulancepersoneel. We wachten nu af wat er gaat gebeuren. De school zijn waarschijnlijk wel een bijeenkomst houden.''