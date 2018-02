Nederlandse schaatsers hebben de kortere fietsroute gevonden

Naar de schaatsbaan is het de weg van de blauwe lijn. Wie die op de weg gekalkte streep volgt, komt vanzelf bij de schaatshal uit. Veel schaatsers bekenden dat ze, toen ze er voor de eerste keer fietsten, alleen maar die lijn in de gaten hielden. Oog voor iets anders was er bijna niet.

Het gebruik van fietsen is ook deze Spelen weer uniek. De Britten hebben steps, maar die zijn zeker bergop enorm onhandig op het ietwat glooiende terrein. Ook een verdwaalde Noor is af en toe op een fiets te betrappen. De Chinezen hebben inmiddels om fietsen gevraagd, schijnt.

Nederlanders en fietsen, het is zo en zal altijd bij elkaar horen. Dus ook in Pyeongchang zijn er weer een stuk of tachtig oranje fietsen van een oerhollands merk ingevlogen om de sporters, trainers en overige stafleden te voorzien van een vervoersmiddel.

Verkeersregels

Toch is dat wel aan te raden. Wie opkijkt, ziet het landschap veranderen. Vanaf de hoge flats van het olympisch dorp kringelt een hagelnieuw fietspad door het plattelandse Gangneung. Dat ligt er dor bij, niet vreemd zo in de winter. Het fietspad is ideaal: asfalt, zonder ander verkeer en zodoende rustig en veilig.

© Kick Hommes

Opkijken moet ook om een andere reden. De Zuid-Koreanen hebben op sommige plaatsen blauwe verkeersborden neergezet die zo groot zijn dat ze driekwart van het fietspad blokkeren. Eentje in de afdaling van een viaduct is levensgevaarlijk. Want de schaatsers rijden toch wel met redelijk tempo over het fietspad, aldus Koen Verweij.

Inmiddels hebben wij ook onze eigen fietsen. Ook wij zijn nu eenmaal Nederlanders. Een fixie, die van mij knalrood. De parkeerplek voor die fiets is bij de ijshal precies naast de oranje vervoersmiddelen van de Nederlanders. Dat vloekt lekker, maar ach: daar is in Nederland nog nooit moeilijk over gedaan.

Oh, nog even over die 5,8 kilometer. Dat is de afstand van de 'officiële' fietsroute. Maar wat vertrouwde Arie Koops, technisch directeur van de KNSB, ons toe: "Dit is eigen aan Nederlanders, we hebben alweer een snellere route gevonden."

