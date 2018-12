Nederlandse restaurants serveren rond kerst vooral traditioneel (met vlees dus)

Bij een kwart van de restaurants staat vervolgens een chocoladedessert op de kaart, zo blijkt uit onderzoek van horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners. Die organisatie vroeg 400 horecazaken uit verschillende regio’s in heel Nederland wat zij serveren met de feestdagen.

Wat blijkt? Vooral in het zuiden van het land mag het wel wat uitgebreider. Het kerstdiner kent daar gemiddeld de meeste rondes. “In Zeeland, Noord-Brabant en Limburg worden vaak zes of zeven gangen geserveerd. In Friesland en Groningen bestaat de maaltijd meestal uit drie of vier gerechten” vertelt Nick Ten Hove van Van Spronsen & Partners. Volgens het horeca-adviesbureau wordt er met kerst vooral traditioneel gegeten. “Je ziet hetzelfde gebeuren in de reclames van supermarkten rond de feestdagen. Die spelen ook in op tradities” aldus Ten Hove.

Foie gras is faux pas Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat de verschillen tussen de regio’s onderling groot zijn. De gemiddelde prijs van een menu met vijf gangen in de Nederlandse horeca ligt op 61 euro. In het noorden van ons land betaal je gemiddeld 54 euro voor een vijfgangendiner, terwijl er in het zuiden 65 euro voor neergelegd moet worden. Dat is een verschil van bijna 20 procent. Uitgebreider betekent niet meteen innovatiever. “De klassiekers doen het vooral in het zuiden van het land heel goed. Waar een mooi stuk hertenvlees landelijk gezien bij 45 procent van de restaurants op de kaart staat, is dat in het zuiden bij 60 procent van de eetgelegenheden het geval’ zegt Ten Hove. Volgens het bureau, dat dit onderzoek tien jaar geleden voor het laatst uitvoerde, zijn foie gras en de spoom (een koud tussengerecht) inmiddels van de kaart verdwenen. Ook tournedos, een mals stukje rundvlees, eten we minder vaak. Veel vegetarisch wordt er in de Nederlandse horeca nog niet gegeten tijdens de feestdagen. Slechts een op de tien ondervraagde restaurants biedt naast het reguliere kerstmenu ook een vegetarisch menu aan. “Zo’n vegetarische optie zien we vooral bij restaurants in het hogere segment” aldus Ten Hove.

