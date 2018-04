Nederlandse politici wachten eerst af wat Trump precies gaat doen in Syrië

De Amerikaanse president Donald Trump zinspeelde vandaag opnieuw op vergelding voor de gifgasaanval tegen burgers waarvan hij president Assad de schuld geeft. Er is nog geen sprake van Haags begrip voor de Amerikaanse plannen, maar tegelijkertijd blijven alle opties overeind om na afloop wel goedkeuring uit te spreken.

Minister van buitenlandse zaken Stef Blok zei vandaag in de Tweede Kamer dat hij ‘niet in een als-dan-scenario terecht wil komen’. Pas als de Verenigde Staten, eventueel samen met Frankrijk en Groot-Brittannië, een aanval hebben uitgevoerd, ‘zal Nederland een standpunt bepalen’. Washington heeft Nederland ook niet om steun gevraagd, aldus Blok. De Nederlandse krijgsmacht beschikt, in tegenstelling tot Frankrijk en Groot-Brittannië, ook niet over kruisraketten om buiten het bereik van vijandelijke luchtafweer een aanval in te zetten.

Het woord ‘begrip’ is een Haagse compromisterm die is ontstaan na de Amerikaanse inval in Irak in 2003

Blok zei dat hij het wel ‘waarschijnlijk acht’ dat de Syrische regering verantwoordelijk is voor de aanval. Daarmee loopt hij naar eigen zeggen internationaal in de pas. “De Europese Commissie schrijft in een verklaring dat ‘al het bewijs wijst op een aanval door het regime’. Dat heb ik vertaald met het woord waarschijnlijk.”

Begrip Als een internationale coalitie tot de aanval overgaat, zal Nederland naderhand wel zijn zegen geven, verwacht ChristenUnie-Kamerlid Joel Voordewind. “Het zal waarschijnlijk uitdraaien op een formulering waarbij het kabinet zegt begrip te hebben voor het militair optreden.” Zelf kan Voordewind Amerikaanse luchtaanvallen billijken. “Je kunt de gifgasaanval niet onbestraft laten.” Het woord ‘begrip’ is een Haagse compromisterm die is ontstaan na de Amerikaanse inval in Irak in 2003. Het kabinet Balkenende-I gaf daar toen politieke steun aan. Een commissie onder leiding van de jurist Willibrord Davids bekritiseerde dat besluit in 2010, omdat er geen volkenrechtelijk mandaat voor de aanval was. Als Nederland militair optreden nu eigenlijk wel steunt, maar geen volkenrechtelijke basis kan ontdekken, is er dus geen sprake van ‘politieke steun’ maar van ‘begrip’. Deze term werd ook gebruikt nadat Trump in april 2017 kruisraketten op een Syrische luchtmachtbasis afschoot als vergelding voor een aanval met chemische wapens.

Meer zekerheid Coalitiepartijen nemen ook dit keer geen principiële stelling in tegen een eventueel Amerikaans bombardement. CDA-Kamerlid Martijn van Helvert wil graag dat het kabinet eerst nog iets meer zekerheid heeft over de gifgasaanval. “Vorig jaar zei Koenders dat het Syrische regime zeer waarschijnlijk de dader was. Nu spreekt Blok over waarschijnlijk.” D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma zegt dat hij niet vooruit wil lopen op wat er precies gaat gebeuren. Maar, voegt hij er aan toe, ‘het is ook van belang hoe een eventuele Amerikaanse aanval eruitziet.’ VVD-Kamerlid Bente Becker zegt dat ze ‘niet wil speculeren’. Tegelijkertijd waarschuwt ze voor het gevaar van niets doen. “Als je een rode lijn trekt bij het gebruik van chemische wapens, en vervolgens geen actie onderneemt, dan bestaat die lijn alleen in woorden. Dat is in het verleden bij Syrië niet heel effectief gebleken.”