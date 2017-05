Nederlandse parkeergarages geraakt door cyberaanval

De website van het bedrijf is niet bereikbaar en uit verschillende plaatsen in Nederland komen meldingen over mensen die bij automaten van de parkeergarages niet kunnen betalen. Volgens RTL Nieuws gaat het onder andere om parkeergarages in Rotterdam, Hoofddorp, Gouda, Veenendaal en Ede. Poorten moesten vervolgens met de hand worden geopend.



De cyberaanval WannaCry, die vrijdag begon, heeft bedrijven en organisaties in 99 landen over de hele wereld geraakt. Tot nog toe waren in Nederland geen gevallen bekend. Criminelen proberen sinds vrijdag computers over de hele wereld binnen te dringen via WannaCrypt.

Als het ze lukt om van afstand de sluizen te openen, hebben we een groot probleem. Bart Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging en lid van de Cyber Security Raad

Niet achterover leunen

Dat ons land nog nauwelijks is getroffen door de gijzelsoftware-aanval, is volgens Bart Jacobs nog geen reden om achterover te leunen. Jacobs is hoogleraar computerbeveiliging en lid van de Cyber Security Raad, een onafhankelijk adviesorgaan van de regering.



Volgens Jacobs moet de regering investeren in kennis om goede adviezen te kunnen geven en de regie in eigen hand te houden.

Een aanval kan ook Nederland plat leggen. Daarbij gaat het volgens Jacobs niet alleen om zaken als het financiële systeem en de elektriciteitsvoorziening. Hij denkt ook aan het openen van sluizen. 'Als dat op afstand lukt, hebben we een groot probleem', zei hij zaterdagavond in het tv-programma Nieuwsuur.



Waarom Nederland nagenoeg buiten schot bleef is niet helemaal duidelijk. Jacobs vermoedt drie redenen. Mogelijk is ons land niet belangrijk genoeg. Of mogelijk hebben eerdere waarschuwingen van het Nationaal Cyber Security Centrum voor deze kwetsbaarheid geholpen en hadden bedrijven en organisaties updates van de software doorgevoerd. Of misschien zijn mensen voorzichtiger geworden door allerlei campagnes.

