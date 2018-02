Nederlandse mannen grijpen mis op 500 meter schaatsen

Het goud ging naar de Noor Havard Lorentzen, die zegevierde met een olympisch record: 34,41. De Zuid-Koreaan Cha Min-kyu pakte zilver, op 0,01 seconde van de winnaar: 34,42. Het brons was voor de Chinees Tingyu Gao: 34,65. Bij Sotsji 2014 was het podium van de olympische schaatssprint met Michel Mulder, Smeekens en Ronald Mulder nog volledig Oranje gekleurd.

Voor Noorwegen was het de eerste gouden plak op de 500 meter sinds 1948. De laatste olympische medaille op dit onderdeel behaalde het schaatsland in 1968. Lorentzen, die tegen Mulder reed, eindigde bij Sotsji 2014 nog als 32e. Zijn samenwerking met voormalig wereldrecordhouder Jeremy Wotherspoon uit Canada heeft hem dit seizoen tot een sprinter van wereldklasse gemaakt.

Smeekens, die zondag tijdens de laatste training hard ten val kwam, kon als eerste Nederlander geen vlekkeloze rit neerzetten. De regerend wereldkampioen startte eerst vals en had daarna te weinig snelheid en kwaliteit in zijn race om zijn winnende tijd bij de WK afstanden vorig jaar in Gangneung (34,58) te benaderen. De 31-jarige sprinter nam derhalve geen revanche voor zijn ontgoochelende ervaring bij Sotsji 2014. Hij waande zich destijds een minuutje zeker van olympisch goud, maar na een flinke tijdscorrectie voor Michel Mulder moest hij met een verschil van 0,012 seconde genoegen nemen met zilver.