Nederlandse machines en chemie zijn gewild

Vooral machines en apparaten vormen een belangrijk onderdeel van het Nederlandse export-pakket en dat al jaren. In februari concludeerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zelfs dat machines en machine-onderdelen de exportproducten zijn waar Nederland het meest aan verdient.

Het CBS keek daarbij niet naar de totale verkoopwaarde, maar naar de waarde die in Nederland is gerealiseerd - grondstoffen of halffabrikaten die uit het buitenland komen tellen dan niet mee. Het CBS becijferde die toegevoegde waarde voor 2015 op 13 miljard euro en dat was beduidend meer dan de toegevoegde waarde van het toen verkochte aardgas (6,7 miljard) en van de sierteelt van onder meer bloemen en planten (5,7 miljard).

Van de machines en onderdelen uit Nederland is meer dan driekwart bestemd voor de export. Het gaat van landbouwmachines van Lely tot de schroeven en moeren van Nedschroef tot gasturbines van Siemens. Er zijn machines voor behandeling en koeling van lucht. Machines voor de verwerking van vlees doen het ook goed in het buitenland, net als verpakkingsmachines.

Chips

En dan zijn er nog de apparaten waarmee chips kunnen worden gemaakt. Die worden gemaakt door ASML in Veldhoven en dat bedrijf is in zijn eentje goed voor een flink deel van de toegevoegde waarde die de machine-industrie levert. De machines van ASML kosten enkele tientallen miljoenen euro’s per stuk en ze worden geleverd aan grote chipfabrikanten als Samsung, Intel en TSMC. Alle ASML-machines gaan de grens over.

Ook het overgrote deel van de chemieproductie in Nederland, 92 procent volgens het CBS en branchevereniging VNCI, verlaat het land. Nederland is een groot chemieland, de omzet ligt rond 50 miljard euro, en vrijwel alle grote chemiebedrijven zijn hier vertegenwoordigd - chemie is het domein van grote internationaal opererende concerns: van Shell tot het Saudische Sabic en van AkzoNobel tot Amerikaanse firma’s als LyondellBasell, Dow Chemical en Dupont.

Het meest geld gaat om in de bulkproducten die als basis dienen voor de fabricage van andere kunststoffen en producten, en om kleurstoffen, verfstoffen, reukstoffen en meststoffen. De meeste toegevoegde waarde zit meestal in de fijnchemie: producten die in kleinere hoeveelheden worden gemaakt en vaak een specialistische toepassing hebben.