Nederlandse judoka's zoeken revanche op WK

De groepsfoto die gisteren van alle Nederlandse judoka's werd gemaakt voor de Ruskahal op Papendal, kan de boeken in als heel bijzonder. Het was namelijk een plaat waarvan jarenlang niemand dacht dat die er zou komen.

Op de groepsfoto de selectie voor de WK in Boedapest, die volgende week beginnen. Binnen, op de eerste verdieping, spreekt judobondscoach Maarten Arens over wat wel het toernooi van de rehabilitatie kan worden genoemd. Sportief moet Nederland laten zien dat het beter kan dan de laatste drie jaar, toen op twee wereldkampioenschappen en een Olympische Spelen steeds maar één bronzen medaille werd behaald.

Bestuurlijk moet de judobond laten zien dat het na jaren van chaos eindelijk rustig kan worden. Het is namelijk het eerste wereldkampioenschap na de centralisatie van judoënd Nederland, die in september eindelijk werd voltooid.

En er is meer eenheid. "Natuurlijk, op grote toernooien waren we één groep. Maar er waren wel meerdere kampen. Voorheen kon je niets zeggen over een judoka die bij iemand anders zat, nu is er goed overleg. Ik heb nog nooit zo samengewerkt. Krijg impulsen waar ik bij wijze van spreken nog nooit over had nagedacht"

Wereldkampioenschappen

De WK zijn een meetpunt om te kijken of de nieuwe aanpak werkt, maar resultaten zijn niet beslissend. Arens wijst naar een groep junioren die beneden in de hal aan het oefenen is. Het is voor hen dat dit project op Papendal is bedoeld. Niet voor een Henk Grol, een Kim Polling. Zij zijn van een andere generatie. Die eerste keert terug op de tatami na zijn stoppen op de Olympische Spelen. De tweede nam een pauze na Rio en woont het grootste deel van haar tijd in Italië. Zij hoeven niet altijd naar Papendal. Arens: "Het gaat om de talenten die gaan komen."

Over de zaak-Franssen, de judoka die niet fulltime in Papendal wilde trainen, laat niemand een woord los

Dan doelt Arens op bijvoorbeeld Sanne van Dijke (22). Het project 'Van Dijke' is nu enorm verbeterd. "Ze zegt zelf ook dat trainen op Papendal voor haar op het goede moment kwam. En ze werd in april Europees kampioen. Dat schept voor dit WK wel verwachtingen."

Er blijft alleen wel een pijnpunt: Juul Franssen, de judoka die niet fulltime in Papendal wilde trainen en in mei door de rechter in het gelijk werd gesteld. Zij werd niet geselecteerd voor dit WK. Over de zaak-Franssen laat niemand een woord los. Daar komt 'binnenkort berichtgeving over naar buiten', blijft de bond herhalen. Wanneer, dat is nog onduidelijk. Arens: "We zijn hier op Papendal goed gestart. Dat wordt weleens niet gezien, omdat het op een ander vlak onrustig is."