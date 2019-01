Nederlandse journaliste Turkije uitgezet vanwege verdenking in terrorismeonderzoek

Volgens het OM is Boersma in Nederland verdachte in een lopend strafrechtelijk onderzoek naar terrorisme. Daarbij zijn verschillende verdachten in het vizier. Boersma wordt daarbij overigens niet verdacht van een misdrijf met een terroristisch oogmerk, maar wel van andere strafbare feiten.

De Turkse politie arresteerde Boersma gisteren toen zij bij de immigratiedienst in Istanbul haar visum wilde verlengen. Na een nacht in de cel werd ze donderdagochtend op het vliegtuig naar Nederland gezet. Volgens een woordvoerster van het OM is Boersma bij aankomst op Schiphol niet aangehouden. Ze wil niet zeggen of de journaliste wel is verhoord.

De uitzetting van Ans Boersma uit Turkije heeft mogelijk te maken met de relatie die ze tot de zomer van 2015 had met een Syriër die eind vorig jaar in Nederland is gearresteerd. Dat denkt de journaliste zelf, laat de hoofdredactie van Het Financieele Dagblad donderdagmiddag weten in een verklaring op de website van de krant. De ex zou zijn aangehouden omdat hij lid was geweest van een Syrische terreurorganisatie.

Volgens een woordvoerder van president Erdogan trad Turkije op na een tip van de Nederlandse politie. Die zou hebben laten weten dat Boersma banden had met de Syrische terreurgroep Al-Nusra. “Als een betrouwbare buitenlandse overheidsdienst je vertelt dat een van zijn burgers banden heeft met terrorisme, dan neem je geen risico.” Ook zou de Nederlandse politie volgens Ankara gevraagd hebben om informatie over het reisgedrag van Boersma.

Niet gevraagd om uitlevering

Verder ligt de bal volgens Turkije nu bij Nederland. “Alleen de Nederlandse autoriteiten kunnen uitleggen hoe zij tot hun conclusie zijn gekomen. Wij zullen niet speculeren over de betrouwbaarheid van hun inlichtingen.”

In Nederland was er vandaag aanvankelijk juist veel onduidelijkheid over de uitzetting. Het ministerie van buitenlandse zaken verwees voor commentaar naar het Openbaar Ministerie, maar die organisatie kwam pas in de middag met een verklaring naar buiten. Daarin gaf zij toe inderdaad aan Ankara om informatie over Boersma te hebben gevraagd, maar niet specifiek haar uitzetting of uitlevering te hebben verzocht.

Vanwege het aanvankelijke gebrek aan een Nederlandse verklaring vermoedden Kamerleden in eerste instantie dat Boersma wel vanwege haar werk als journalist was uitgezet. Zij wilden dat minister van buitenlandse zaken Stef Blok de Turkse ambassadeur op het matje zou roepen om de terugkeer van de journaliste te eisen. Turkije pakt namelijk wel vaker journalisten op onder de noemer ‘banden met terroristen’. In veel gevallen bestaan die banden uit weinig meer dan het onderhouden van normale journalistieke contacten met een organisatie die volgens Ankara een terreurgroep is.

De uitzetting wekte in eerste instantie ook verbazing omdat het zo plotseling gebeurde. Een week eerder had Boersma nog een nieuwe perskaart ontvangen, en haar papieren zouden in orde zijn geweest. In Turkije werkte ze hoofdzakelijk als correspondente voor het Financieel Dagblad, maar ze schreef ook stukken voor Trouw. Na de arrestatie mocht zij ook niet langs huis om haar spullen te pakken. Met alleen de spullen die ze op dat moment bij het immigratiekantoor bij zich had moest ze direct het land verlaten.

Mogelijk zal het kabinet donderdagavond nog meer duidelijkheid geven. Er is dan een al gepland Kamerdebat over buitenlands beleid en de EU waarbij Stef Blok of minister voor ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag aanwezig zal zijn. Diverse Kamerleden hebben gezegd dit debat nu te willen gebruiken om een toelichting op de uitzetting van Boersma te vragen.