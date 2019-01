Nederlandse journalist Ans Boersma Turkije uitgezet

Boersma werkte in Turkije onder meer voor het Financieele Dagblad en schrijft ook voor Trouw. Gistermiddag werd ze aangehouden tijdens een afspraak op het immigratiekantoor in Istanbul. Ze was daar voor een reguliere afspraak om haar verblijfsvergunning te verlengen. Al haar papieren waren op orde. Boersma had eerder deze maand zelfs al haar nieuwe perskaart ontvangen.

Het blijft dan ook onduidelijk waarom Boersma precies is gedeporteerd. Zeker is wel dat het niet om een administratieve kwestie of een misverstand gaat. Op het politiekantoor is Boersma mondelings aangegeven dat ze een bedreiging zou vormen voor Turkije’s nationale veiligheid. Dat argument is verder niet onderbouwd en wordt regelmatig ingezet tegen journalisten.

In de loop van de dag is Boersma op het politiekantoor bijgestaan door een Turkse advocaat en de Nederlandse Consul Generaal in Istanbul. Dat heeft haar uitzetting niet kunnen voorkomen. Aan het begin van de avond werd de journalist meegenomen naar een ander politiekantoor vlakbij de luchthaven, waar ze de nacht heeft doorgebracht.

De deportatie van een Nederlandse journalist volgt kort op het herstel van de diplomatieke banden tussen Nederland en Turkije. Slechts drie maanden geleden was minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken nog op bezoek in Ankara. Daar werd hij hartelijk ontvangen.