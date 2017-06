Nederlandse jihadisten steeds luider aanwezig op internet

Toch lijken ze zich ook bewust van de risico's die ze lopen om gepakt te worden door die openbare uitingen, blijkt uit het Dreigingsbeeld Terrorisme dat vandaag is gepubliceerd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Zo reageren ze waarschijnlijk uit veiligheidsoverwegingen nauwelijks in het openbaar op aanslagen die er de afgelopen maanden op verschillende plekken in Europa werden gepleegd.

De echt harde toon bewaart de groep bovendien voor geheime en gesloten online groepen. Daarvoor gebruiken ze apps waarbij de communicatie niet of nauwelijks te onderscheppen is door de veiligheidsdiensten.

Ontwikkeling

Het Dreigingsbeeld Terrorisme wordt vier keer per jaar gepubliceerd. Het geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van terrorisme. De dreiging in Nederland is nog altijd reëel: het op één na hoogste niveau. Dat wil zeggen dat de kans op een aanslag in Nederland aanwezig is, maar dat er geen concrete aanwijzingen zijn.

De jihadistische beweging in Nederland bestaat uit 'ten minste enkele honderden mensen'. Die staan op de een of andere manier allemaal met elkaar in contact. Rechtstreeks of indirect, in persoon of alleen via internet. De groep kent weinig hiërarchie, schrijft de NCTV, en heeft een 'lage organisatiegraad'.

Opvallend is dat de Nederlandse jihadisten bereid lijken geweld te gebruiken - een aantal staat zelfs te boek als 'gevaarlijk'. Aanslagen worden bijvoorbeeld als legitiem en noodzakelijk gezien. Toch neemt de meerderheid van de Nederlandse jihadisten tot nu toe geen stappen om daadwerkelijk tot geweld over te gaan.

Dat betekent niet dat er geen dreiging van ze uitgaat, aldus de NCTV. De terugkeer uit Syrië van ervaren, geharde jihadisten, kan het beeld veranderen. Van de ongeveer 280 Nederlanders die naar IS-gebied zijn vertrokken, zijn er nu zo'n vijftig teruggekeerd. Ongeveer 45 jihadisten zijn omgekomen, de rest zit waarschijnlijk nog in Syrië of Irak. Wel zijn er volgens de NCTV 'in toenemende mate signalen' dat er sinds begin 2017 meer Nederlanders zijn overleden in de strijd, maar dat is erg moeilijk te controleren.

Er worden op dit moment allerlei maatregelen genomen om jihadisten aan te pakken. Door de uitreizigers te vervolgen bijvoorbeeld, ook als zij zich nog in IS-gebied bevinden. Op dit moment lopen er bij justitie 386 aan jihadisme gerelateerde onderzoeken naar ongeveer 470 verdachten. Er worden ook andere methoden ingezet. Zoals het afpakken van het paspoort of het opleggen van gebiedsverboden.