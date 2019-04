Nederlandse ingenieurs geven adviezen aan de door cycloon Idai verwoeste stad Beira

Op 23 mei bepalen hulporganisaties op een conferentie hoe zij het geld besteden dat is binnengekomen voor hulp aan de Mozambikaanse havenstad Beira. De stad met ruim een half miljoen inwoners werd vorige maand getroffen door een cycloon en hoosbuien en ligt grotendeels in puin.

Herbouw is nodig, maar waar te beginnen? Waar kan het hulpgeld het beste naar toe? Adviezen over de wederopbouw worden geleverd door het Nederlandse ingenieursbureau Arcadis. Dat werkt sinds 2010 samen met UN-Habitat, een organisatie van de Verenigde Naties die duurzame en sociale stedenbouw poogt te bevorderen. Als UN-Habitat dat vraagt, levert Arcadis expertise: waterbouwkundigen, ingenieurs, stedebouwkundigen. “Meestal gaat het om vier tot zes mensen die een paar weken ter plekke zijn en ondersteuning krijgen van onze kantoren”, zegt Bert Smolders van Arcadis.

Beira is geen onbekend terrein. In 2013 leverde Arcadis het raamwerk voor een plan dat de stad bestand moet maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Sinds die tijd zijn er contacten met de burgemeester van Beira. Komend weekend reist de eerste Arcadis-medewerker, een watermanager, af naar de deels ondergelopen stad. Daar is, zegt Smolders, cholera uitgebroken en zijn al mensen aan die ziekte overleden. Hij zal samenwerken met organisaties die bij de hulpverlening en de herstelplannen zijn betrokken: het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken, het Rode Kruis, UN-Habitat en de plaatselijke overheid.

Op korte termijn is er vooral behoefte aan voedsel en tenten. Maar er moeten ook beslissingen komen voor de lange termijn. Bert Smolders, Arcadis

Smolders: “Op korte termijn is er vooral behoefte aan voedsel en tenten. Maar er moeten ook beslissingen komen voor de lange termijn. Over de waterhuishouding, over de afvoer van water na een overstroming. Waar moeten nieuwe woningen komen? Waar vluchtelingenkampen? Is er behoefte aan scholen? Aan ziekenhuizen?”

De beslissing waar de binnengekomen hulpgelden heen moeten, beklemtoont Smolders, ligt bij de burgemeester en het stadsbestuur. Hoeveel geld er voor de wederopbouw beschikbaar is, weet Smolders niet. “Dat horen we op 23 mei als de conferentie van de hulporganisaties in Beira wordt gehouden.”

Welke adviezen Arcadis zal geven, is nog ongewis. De watervoorziening zal, gezien de uitbraak van cholera, prioriteit krijgen. Bescherming tegen nieuwe overstromingen ook. Mogelijk adviseert Arcadis om terpen te bouwen. Dan hebben mensen en vee plekken waar het tijdens hoosbuien en opkomend water veilig(er) is.

Lokaal bestuur Arcadis heeft sinds de samenwerking met UN-Habitat begon al ruim honderd keer adviezen verstrekt: in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Soms ging het om noodsituaties zoals in Nepal (aardbevingen, 2015), de Filippijnen (cycloon, 2013) en Haïti (diverse aardbevingen). Vaker ging het om projecten om rampen te voorkomen. In Nepal assisteerden medewerkers bij plannen voor de herbouw van een stadje, de waterhuishouding, de infrastructuur en het herstel van gebouwen. Op de Filippijnen waren er adviezen over de herbouw van de stad Tacloban. Toen die klaar waren, besprak de burgemeester ze met de bevolking in een stadion, vertelt Smolders. “In dit soort situaties is het belangrijk dat er een sterk lokaal bestuur is en goed overleg met alle betrokkenen.” In Haïti was dat er niet. Dat maakte het werk lastig. En het geld voor de bijdrage aan de Habitat-projecten? Dat komt niet van het bedrijf, maar van een deel van de aandeelhouders. Ruim 18 procent van de Arcadis-aandelen is in handen van een stichting (Lovinklaan) die wordt geleid door medewerkers van Arcadis. Uit de dividenden die de stichting ontvangt, worden de mensen betaald die aan de projecten werken.

Waar blijft de landelijke actie voor Mozambique? Ruim 2 miljoen Mozambikanen snakken naar humanitaire hulp nadat cycloon Idai over het land raasde. Toch komt er voorlopig geen grote, landelijke hulpactie van Giro555.