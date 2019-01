Nederlandse huizenprijzen stijgen naar de Europese top

Een nieuwe koopwoning kostte in Nederland in juli, augustus en september 17 procent meer dan een jaar eerder. Bestaande koopwoningen stegen in die periode met ruim 9 procent, waardoor de prijs van koophuizen gemiddeld met 10,2 procent steeg. Alleen in Slovenië stegen woningen verhoudingsgewijs nog meer in prijs, met 15,1 procent.

“Als het om het Europees kampioenschap voetbal ging, dan waren we blij met zo’n hoge positie, maar op deze lijst wil je niet bovenaan staan”, zegt Philip Bokeloh, woningmarkteconoom bij ABN Amro. Hij schrijft de twijfelachtige positie van Nederland toe aan meerdere factoren. “Dat de huizenprijzen zo zijn gestegen, heeft voor een deel te maken met de samenstelling van de woningvoorraad. Projectontwikkelaars zijn zich na de crisis gaan richten op iets duurdere en grotere huizen voor doorstromers.”

Historisch afwijkend

Daarnaast drijft het beperkte woningaanbod de prijs op. Bokeloh: “Dat zien we teug in het aantal transacties, dat loopt al enige tijd terug. Verder is de lage rente een oorzaak van de hoge huizenprijzen en speelt het economisch herstel nog altijd een rol.”

Dat Nederlandse koopwoningen in de gemeten periode ruim tien procent duurder werden, is in historisch perspectief flink afwijkend, zegt Bokeloh. “Door de jaren lag de gemiddelde prijsstijging in Nederland rond de 4,8 procent.”

Nu is een vergelijkbaar percentage het Europese gemiddelde: in de EU werden huizen door de bank genomen 4,3 procent duurder. Behalve in Slovenië en Nederland stegen de huizenprijzen ook flink in Ierland, Letland, Tsjechië en Portugal. Dalers waren er ook: in Italië en Zweden liepen de huizenprijzen in het derde kwartaal op jaarbasis iets terug.