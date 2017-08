Nederlandse hockeyvrouwen veroveren Europese titel

Oranje won bij de dertiende editie van het EK met 3-0 van België in het stampvolle Wagener Stadion in Amstelveen. Het is de negende keer dat de hockeyvrouwen de Europese titel in de wacht slepen.

De doelpunten werden gemaakt door Carlien Dirkse van den Heuvel, Kelly Jonker en Ireen van den Assem. In de eerste helft miste Oranje legio kansen. Alleen Dirkse van den Heuvel scoorde na een aanval. Jonker maakte het bevrijdende tweede doelpunt in het laatste kwart van de wedstrijd. Van Assem benutte in de allerlaatste minuut nog een strafbal.

De Nederlandse ploeg bekroont met deze titel een succesvolle hockeyzomer. Begin juli won Oranje de halve finale bij de World League in Brussel. Daarna was Nederland ook de sterkste bij een vierlandentoernooi in Barcelona.

Prestatiedruk Bondscoach Alyson Annan blijkt met haar vernieuwde en verjongde selectie bestand tegen de prestatiedruk. Ze laat zien dat de Nederlandse hockeysters ook zonder de ‘Grote Drie’ (Maartje Paumen, Naomi van As en Ellen Hoog) internationaal nog meetellen. Nederland wist dat de finale tegen België geen gelopen koers zou zijn: in de eerdere groepswedstrijd tegen het buurland werd met een magere 1-0 gewonnen. Twee jaar geleden verloor Oranje in Londen in de finale van Engeland, waarna de hockeyvrouwen met brons genoegen moesten nemen. België was niet eerder EK-finalist en veroverde met deze tweede plaats voor het eerst een EK-medaille.

