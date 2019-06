Nederlandse handboogschutters grijpen net naast het goud op de Europese Spelen

Mike Schloesser en Sanne de Laat zijn er zondag bij de Europese Spelen in Minsk net niet in geslaagd een gouden medaille te winnen. De Nederlandse handboogschutters moesten in de finale van de compound voor gemengde teams de zege aan Rusland laten. Dat gebeurde na een shoot-off: 28-27. Die shoot-off was nodig na een gelijke stand (152-152). Eerder op de dag versloegen Schloesser en De Laat in de halve eindstrijd Kroatië met 150-142.