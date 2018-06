Nederlandse handballers stunten tegen grootmacht Zweden, WK in zicht

Nee, Erlingur Richardsson heeft nog nooit de Mount Everest beklommen. De IJslandse bondscoach van de Nederlandse handballers weet uiteraard wel dat die berg heel hoog is en zeer moeilijk te bedwingen.

Daarom wilde Richardsson die berg graag gebruiken als vergelijkingsmateriaal voor de wedstrijd die zijn team moest spelen. Tegenstander Zweden was als de Mount Everest, en Nederland moest de bedwinger worden, zo had Richardsson voorafgaand aan de WK-kwalificatiewedstrijd van zaterdag in Den Bosch gezegd.

En bedwongen werd de berg: Nederland stuntte door met 25-24 te winnen. Woensdag volgt de return in Zweden. Het was een absolute topprestatie, in een half uitverkochte hal. Zweden was de zwaarste tegenstander die Nederland had kunnen treffen in de laatste ronde van het WK-kwalificatietoernooi. De Zweden waren begin dit jaar nog verliezend finalist op het Europees kampioenschap en de spelers (vaak een kop groter dan de toch ook niet kleine Nederlanders) acteren in de betere ploegen.

En Nederland, tsja, dat is een team dat internationaal nog steeds een laagvlieger is. Er moet met een verrekijker naar de geschiedenis worden gekeken om het jaar te vinden waarin Oranje voor het laatst meedeed aan een WK. Het antwoord: 1961.

De handbalbond mikt daarom ook niet op het WK van volgend jaar januari in Denemarken en Duitsland, maar op de volgende cyclus, richting het Europees kampioenschap. In 2020 moet verwezenlijkt worden waar Nederland al lange tijd op focust. Oranje móet dan op het EK staan. Wat niet wil zeggen dat een kans op eerder succes onbenut moet blijven.

Goede inschatting

In de dagen voor de ontmoeting met de Zweden was bondscoach Richardsson al een stuk positiever over de kansen van zijn team. De Zweedse Everest was geslonken tot een fikse heuvel. Dat was althans zijn conclusie nadat hij de tegenstander had geanalyseerd. En dat bleek een goede inschatting. Nederland had een groot deel van de wedstrijd niet veel last van Zweden. Al speelde mogelijk ook onderschatting een rol. De Zweden leken zich de hele wedstrijd geen zorgen te maken.

Maar dat deed niks af aan de prestatie van Nederland. Doelman Gerrie Eijlers, als vanouds schreeuwend, druk bewegend en na elke redding (en dat waren er nogal wat) zichzelf vol op de borst slaand, was een van de uitblinkers. Hij bleef echter nuchter. “Zweden hield niet veel tegen. En zij spelen nog thuis.”

‘We hebben een coach die nieuwe ideeën heeft. We weten precies wat we moeten doen. En dan groei je als team.’ Jasper Adams, handballer

Dat Nederland kon bijblijven en zelfs winnen van de Zweden, dat was hoe dan ook een van de beste prestaties van het team ooit. Jasper Adams, ook al jaren international, kon zich geen mooiere overwinning herinneren. De linkeropbouwer, goed voor vier doelpunten, schreef een groot deel van dat succes toe aan de bondscoach, die sinds oktober in dienst is. Vooral de afspraken zijn beter, zei Adams. “We hebben een coach die bij goede clubs heeft gezeten, die nieuwe ideeën heeft. We weten precies wat we moeten doen. En dan groei je als team.”

Ook Richardsson sprak van een van de belangrijkste overwinningen van de ploeg, zeker onder zijn leiding. Niet alleen vanwege het spel, maar vooral ook omdat een wedstrijd als deze ‘in het hoofd blijft zitten’. Nog nooit was van topland Zweden gewonnen. Dat is mentaal heel erg belangrijk, aldus de IJslander.

Er mag even gefeest worden (Adams: ‘En dat doen we zeker’), maar Zweden in eigen huis kloppen wordt een zware opgave, zeker met dat ene doelpuntje voorsprong. Wel een voordeel is dat in de ogen van Richardsson de flinke heuvel Zweden inmiddels verder is geslonken. Grappend: “Het is nu een race geworden op vlakke grond.”