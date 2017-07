Nederlandse freestyle BMX-fietsers kijken uit naar Olympische Spelen

Daniel Wedemeijer had twee dromen. De eerste: dat zijn sport, BMX freestyle, olympisch zou worden. De tweede: een Dodge RAM pickup, helemaal zwart.

Pas drie weken geleden kon Wedemeijer (27) eindelijk zijn geliefde auto kopen. Hij had er lang voor moeten sparen. Net op het moment dat hij het contract ging ondertekenen, bliepte de telefoon. Een mailtje. Wacht even, zei hij tegen de verkoper, ik krijg belangrijk nieuws.

"Op dat moment kwamen twee dromen samen", lacht Wedemeijer in Heerlen, waar hij afgelopen weekend meedeed aan een van de freestylewedstrijden in Nederland. In dat mailtje stond namelijk precies waar hij zo lang voor had gewerkt. Dat BMX freestyle een plek op de Olympische Spelen zou krijgen. "Gek genoeg had ik toen even niet heel veel aandacht voor die auto."

De flitsende sport, waarbij fietsers op hun BMX door de lucht vliegen en trucs doen, is een van de nieuwe sporten in Tokio 2020, naast bijvoorbeeld skateboarden en sportklimmen. Doel is om zo de Spelen ook voor een jonger publiek aantrekkelijk te maken.

Vrije stijl Het Internationaal Olympisch Comité werd overtuigd tijdens een van de belangrijkste wereldbekerwedstrijden. In het Franse Montpellier, waar ruim een half miljoen bezoekers waren. Wedemeijer: "We hadden een kans, dus we hebben ons daar wel even gedragen." De Amsterdammer is de eerste Nederlander die zijn geld verdient met het freestylen. Minstens twee uur per dag verblijft hij in de sportschool, meerdere uren per dag traint hij op de fiets. Hij verhuisde van 'zijn' Amsterdam naar Helmond. Zo woont hij dichter bij het beste trainingspark van Nederland, in Eindhoven. Eind dit jaar wordt voor het eerst een WK gehouden Door het jaar heen rijdt hij van wedstrijd naar 'showtje' naar wedstrijd. In Heerlen werd een van Nederlands grootste 'open' wedstrijden gehouden. Iedereen kan daaraan meedoen, maar de besten komen boven. Bijna letterlijk, want de freestylers sprongen afgelopen weekend soms wel zeven meter hoog. Een wedstrijd bestaat uit twee runs van een minuut, legt Wedemeijer uit. "En vertaal freestyle eens? Juist, vrije stijl. Je mag elke truc doen die je wil. Een jury bepaalt hoeveel punten je krijgt. En dat gaat niet alleen om hoeveel salto's je maakt, maar ook hoe je de baan gebruikt."

Professioneler In Heerlen werd slechts de kwalificatie gereden. Zaterdag de finale fietsen kon niet: door de regen waren de ramps te glad, het voorwiel zou bij het landen gelijk wegglippen. De renners, allemaal met pet op, rustten dus maar uit in een riders chill out, in relaxte strandstoelen of zitzakken. Het BMX werd lange tijd geassocieerd met de underground-scene, vertelt Wedemeijer. Lekker op straat trucjes doen. Maar nu moet het professioneler en dat is precies wat een grote groep BMX-fietsers wilde. Dat de Spelen zijn gehaald, is een katalysator. Zo wordt eind dit jaar voor het eerst een WK gehouden. In februari moeten bovendien de regels duidelijk zijn: hoe kan iemand zich bijvoorbeeld plaatsen voor de Spelen? En ook simpele zaken moeten worden afgesproken. Wedemeijer: "Een paar van die jongens roken. Nou, dat kan echt niet meer op de ramp." Over drie jaar mogen in Tokio negen mannen en negen vrouwen meedoen. Niet bijzonder veel, zeker gezien de concurrentie. Wedemeijer is een van de kandidaten, net als Tom van den Bogaard, de twintigjarige Nederlander die in Montpellier boven zijn 'mentor' eindigde. Maar dat zegt nog weinig, grinnikt Wedemeijer: "Je kunt niet zeggen wie er beter is. Altijd heeft wel iemand pijn. Deze keer ben ik dat. En nu we op de Spelen staan, wil ik daar ook zeker naartoe. Stel je voor: samen met de Nederlandse ploeg de openingsceremonie meemaken. Zo gaaf, dat is ook een droom."

