Nederlandse fietstoerist doodgereden in Tadzjikistan

Er zou ook een vierde dode zijn gevallen. Van dat slachtoffer was de nationaliteit gisteravond nog niet bekend.

Lees verder na de advertentie

Een Nederlandse vrouw van 58 jaar raakte gewond, zo bevestigde het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken. Onduidelijk is of er bij de aanrijding opzet in het spel was.

De vier dodelijke slachtoffers maakten deel uit van een groep van zeven fiets­toeristen in het Centraal-Aziatische land. Drie van hen zouden op slag dood zijn geweest, een vierde overleed in het ziekenhuis. De drie anderen, onder wie de Nederlandse, raakten gewond. Over de nationaliteit van de twee anderen is niets bekend.

Het incident deed zich voor rond half vier ’s middag plaatselijke tijd in het zuidwesten van de voormalige Sov­jet-re­pu­bliek