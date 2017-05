Nederlandse fietsenfabrikant Pon blijft in Nederlandse handen

Volgens de leiding van Accell is het bod te laag. Pon bood in april 848 miljoen euro (32,72 euro per aandeel) voor het beursgenoteerde Accell en verhoogde dat tijdens de onderhandelingen naar 33,72 euro per aandeel.

De raad van bestuur, de commissarissen en een deel van de aandeelhouders van Accell vinden dat die prijs geen recht doet aan de echte waarde van het bedrijf. Uit de tekst van het persbericht leek op te maken dat Accell de deur niet helemaal had dichtgeslagen en dat het bedrijf uit Heerenveen openstond voor een hoger bod. Maar zo’n bod zal er niet komen, liet Pon na de afwijzing weten.

Als de overname was doorgegaan, zou een bedrijf zijn ontstaan dat jaarlijks meer dan twee miljoen fietsen maakt. Accell verkocht er vorig jaar 1,5 miljoen in 77 landen, Pon rekent dit jaar op een afzet van 800.000 tweewielers. Beide bedrijven produceren veel elektrische fietsen en maken ook fietsonderdelen en - accessoires.

Bij de beoordeling van het bod heeft Accell vooral gekeken naar de eigen plannen, zegt Hielke Sybesma, tijdelijk bestuursvoorzitter van Accell, in een toelichting. Accell heeft de laatste jaren uitstekend geboerd met zijn e-fietsen en wil daar de komende jaren nog meer nadruk op leggen. Accell wil ook (meer) e-racefietsen en mountainbikes gaan maken. “We hebben bekeken of een overname onze strategie zou versterken.”

Gestagneerd

De afwijzing door Accell betekent dat Pon’s razendsnelle opmars in de fietsenindustrie even is gestuit. Pon, vooral bekend als importeur van auto’s en machines, kocht in 2011 het Nederlandse Gazelle en daarna het Duitse Derby Cycle. Vervolgens lijfde het het Canadese Cervélo in en de Amerikaanse fabrikant van mountainbikes Santa Cruz. Het Nederlandse BBB Cycling, dat fietsonderdelen en accessoires maakt, hoort sinds 2015 bij de Pon-stal. Nu de overname van Accell, Nederlands grootste fietsenproducent, is afgeketst, zoekt Pon verdere uitbreiding mogelijk in het buitenland.

Dat het aandeel Accell na de afwijzing van het bod vandaag daalde, lag in de lijn der verwachting. Maar het koersverlies bleef beperkt. Op 10 april kostte een aandeel Accell 26,54 euro, een dag later, na Pon’s eerste bod, was dat 31,73 euro. Vandaag stond het aandeel tegen het eind van de middag op 31,09 euro.