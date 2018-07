Nederlandse fastfoodketens hebben hun leven gebeterd. Tenminste, als het gaat om de schoonmaak. Na intensieve gesprekken met de inspectie SZW en de Belastingdienst heeft de sector afscheid genomen van malafide schoonmaakbedrijven. Het schoonmaken van hun filialen doen zij nu deels in eigen beheer.

Fastfoodbedrijven controleren nu beter wie er precies voor hen aan het werk is. Ook werken de schoonmakers nu niet meer te lang en worden ze niet meer onderbetaald. En dat werd tijd, want er was veel mis. Tijdens een grote controle in 2015 bij negentien fastfoodfilialen bleek er sprake te zijn van uitkeringsfraude, belastingfraude, te lange werktijden en onderbetaling.

Harde concurrentie De Inspectie SZW ging toen in gesprek met de hoofdkantoren van de fastfoodbedrijven om ze erop te wijzen dat zij ook bij het inhuren van schoonmaakbedrijven verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor de misstanden die daar plaatsvinden. De fastfoodketens beloofden beterschap. En dat bleken geen loze woorden. Ondertussen krijgen de meest risicovolle schoonmaakbedrijven geen of minder opdrachten van fastfoodketens, zo constateert de inspectie. De problematiek van de schoonmaaksector is dat er vooral hard wordt geconcurreerd op prijs. Bedrijven hebben daardoor de neiging om te blijven bezuinigen op personeelskosten en overtreden zo met opzet de wet. Deze oneerlijke concurrentie maakt het lastig voor bedrijven die hun werknemers wel netjes behandelen. In de hotelsector zijn nog steeds problemen met onderbetaling, fraude, fictieve dienstverbanden en te lange werktijden voor schoonmakers. Enige jaren geleden deelde de inspectie boetes uit voor ruim 3 ton aan een bekende hotelketen, omdat deze niet kon bewijzen dat de schoonmakers voldoende betaald kregen. De Inspectie SZW zal de komende periode controles blijven uitvoeren en ook in gesprek gaan met hotelketens over de misstanden.

Banenmotor De schoonmaaksector draagt in euro’s weinig bij aan de Nederlandse economie, maar creëert behoorlijk wat werk: in 2016 circa 321.000 banen - 151.000 vast, 170.000 freelance. Nederland telt bijna 14.000 schoonmaakbedrijven, waarvan ruim 10.000 eenmanszaken. 90 bedrijven hebben 100 of meer werknemers. 6 op de 10 bedrijven maakt scholen, kantoren en ziekenhuizen schoon. Een kwart is gespecialiseerd in bepaalde vormen van schoonmaken, zoals glazenwassers en schoorsteenvegers.