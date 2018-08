Nederlandse estafettevrouwen komen net tekort voor titelprolongatie op EK zwemmen

“Ik denk dat ik het stukje voor goud heb verloren”. Ranomi Kromowidjojo toonde zich schuldbewust over het feit dat de Nederlandse estafetteploeg vrijdag de Europese titel van twee jaar geleden op de 4 x 100 vrij niet had kunnen verdedigen. Het verschil met de nieuwe kampioen Frankrijk bedroeg slechts twaalfhonderdste van een seconde en niemand hoefde Kromowidjojo te vertellen dat zij het had laten liggen.

Lees verder na de advertentie

Als slotzwemster had de drievoudig olympisch kampioene in het Tollcross International Swimming Centre in Glasgow Nederland de negende Europese titel moeten bezorgen. Ze liep in de laatste meters zichtbaar in op de Française Beryl Castaldello, maar tikte als tweede aan. Een blik op het scorebord leerde haar dat haar tijd van 53.22 niet een was ‘om supertrots op te zijn’.

De Europese kam­pi­oen­schap­pen hebben nooit hoog op de pri­o­ri­tei­ten­lijst van Kromowidjojo (27) gestaan.

“De estafette moet je met vier mensen doen en die moeten alle vier goed zwemmen en dat was vandaag niet het geval”, zei Kromowidjojo, die vond dat ze niet overtuigend had gezwommen. “Ik durf te zeggen dat het dit keer aan mij lag.” Een verklaring voor haar tegenvallende prestatie had ze niet. Het feit dat ze vrijdag op de openingsdag van de EK overwerk moest maken, wilde ze niet als excuus aanvoeren.