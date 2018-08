Nederlandse equipe kan met 43 medailles spreken van 'super EK', met name dankzij de vrouwen

Tijdens de eerste editie van deze European Championships veroverde Nederland 43 medailles, waarvan vijftien gouden. Dat was goed voor de vierde plaats in het landenklassement, achter Rusland, Groot-Brittannië en Italië.

Begin volgend jaar wordt bekendgemaakt in welke stad (of steden) de European Championships in 2022 worden gehouden. De huidige zeven sporten (atletiek, golf, roeien, triatlon, turnen, wielrennen en zwemmen) zijn er dan weer bij. De organisatoren sluiten niet uit dat er een aantal sporten aan het programma wordt toegevoegd.

De meeste gouden medailles waren ‘ingecalculeerd’

Aan de vooravond van de European Championships zei Maurits Hendriks, technisch directeur van sportkoepel NOC-NSF, in Trouw dat moet blijken of het nieuwe concept duurzaam is. Olympische uitstraling, zoals de organisatoren graag willen zien, had de eerste editie niet. De EK’s stonden helemaal los van elkaar en de meeste sporters hadden geen idee dat ze deel uitmaakten van een groter geheel.

Tot aan 2022, de tweede editie van de European Championships, vinden de nu gebundelde zeven EK’s weer onafhankelijk van elkaar en op verschillende locaties plaats. De EK roeien bijvoorbeeld zijn volgend jaar in Luzern en de baanwielrenners strijden dan in Apeldoorn om de Europese titels.

'Ingecalculeerd' In Glasgow pakten de baanwielrenners met vijf keer het meeste goud, met onder meer twee titels voor Jeffrey Hoogland en Kirsten Wild. De meeste gouden medailles waren ‘ingecalculeerd’, behaald door sporters die al lange tijd toonaangevend zijn in hun disciplines. Zoals Ellen van Dijk, die voor de derde keer op rij de Europese tijdrittitel pakte, Laura Smulders, regerend Europees en wereldkampioene BMX en Ferry Weertman, de openwaterzwemmer die ook in 2014 en 2016 de snelste was op de olympische tien kilometer. Maar er waren ook successen voor bij de buitenwacht minder bekende sporters. Zoals voor de jonge roei­sters Laila Youssifo en Elsbeth Beeres (zilver in de twee-zonder), de atleten Jamile Samuel (brons op de 200 meter) en Lisanne de Witte (brons op de 400 meter) en natuurlijk de schoonspringster Celine van Duijn. Haar goud van de tienmetertoren kwam letterlijk en figuurlijk uit de lucht vallen. Jeffrey Hoogland won de Europese titel op de sprint bij het baanwielrennen © Getty Images In Glasgow en Berlijn zette zich ook de jaren geleden ingezette trend voort, dat de Nederlandse vrouwen op grote toernooien succesvoller zijn dan de mannen. Op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 veroverden de vrouwen zes van de acht gouden medailles. Op de European Championships was de verhouding tien keer goud voor de vrouwen en vier voor de mannen. Zwembondscoach Marcel Wouda erkende dat zijn missie niet was geslaagd Eén gouden plak werd binnengehaald door een gemengd team (twee mannen, twee vrouwen), op de 4 x 1,5 kilometer estafette bij het openwaterzwemmen. Aan de boorden van Loch Lomond, het meer met uitzicht op de voorlopers van de Highlands, werd Sharon van Rouwendaal de meest gelouwerde Nederlandse sporter. Naast het zilver van zondag op de 25 kilometer, klonk voor haar driemaal het Wilhelmus. Minder goed ging het met de zwemmers in het Tollcross International Swimming Centre. Bondscoach Marcel Wouda erkende dat zijn missie niet was geslaagd en dat er huiswerk wacht. Femke Heemskerk, de routinier die nog niet besloten heeft of ze doorgaat tot de Spelen van 2020 in Tokio, had een aandeel in vier zilveren medailles. Ranomi Kromowidjojo stelde teleur. De drievoudig olympisch kampioene haalde slechts op één individueel nummer het erepodium: brons op de 50 vrij. Ze vond haar tegenvallende vorm niet zorgwekkend, 712 dagen voor de Spelen van Tokio. Op de European Championships was Kromowidjojo de enige Nederlandse wereldtopper die ondermaats presteerde. 1200 kilometer hemelsbreed van Glasgow, in het Olympisch Stadion van Berlijn, voldeed de vooraf bekritiseerde Dafne Schippers naar eigen zeggen met brons op de 100 en zilver op de 200 meter.

