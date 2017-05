Nederlandse economie op stoom

Het regent de laatste tijd positief nieuws over de Nederlandse economie. Ook de vandaag gepubliceerde voorlopige kwartaalcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) passen in dit optimistische beeld. De economie is in de eerste drie maanden van dit jaar met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2016, zien we de economie met 3,4 procent groeien. Dat is de grootste stijging sinds 2008. Het eerste kwartaal van 2017 telde wel twee werkdagen meer dan de eerste drie maanden van 2016. Als dat wordt meegenomen in de berekening, bedraagt de economische groei 2,8 procent.

Lees verder na de advertentie

De expansie is voor een belangrijk deel te danken aan een stijging van de investeringen. Onder consumenten zijn woningen en personenauto’s weer in trek. Bedrijven hebben vooral geïnvesteerd in nieuwe software, machines en telecommunicatie-apparatuur. Ook is er opnieuw meer geconsumeerd. Elektronica- en kledingwinkels hebben goede zaken gedaan. Aan voeding, drank en tabak is minder uitgegeven. Wel vindt de Nederlandse consument weer gemakkelijker de weg naar café en restaurant.

Arbeidsmarkt Ook de arbeidsmarkt draait naar behoren. Zo zijn er 56.000 banen bijgekomen. Behalve in de financiële sector, is in alle bedrijfstakken de werkgelegenheid toegenomen. Vooral uitzendbureaus zijn spekkoper met een banengroei van 19.000. Maar ook in sectoren die jarenlang banen zagen verdwijnen, is het tij gekeerd. In de zorg zijn er 5000 nieuwe banen en in de bouw 3000. Ook in sectoren die jarenlang banen zagen verdwijnen, is het tij gekeerd Het aantal vacatures is in het afgelopen kwartaal met 13.000 gegroeid, de sterkste stijging in tien jaar tijd. De werkloosheid daalde van 5,5 tot 5,2 procent van de beroepsbevolking. Eind maart stonden er 23.000 minder werklozen op de teller. De toename van flexibele arbeidskrachten, een zorg van vrijwel alle politieke partijen, heeft doorgezet. Wel zijn er vooral flexwerkers bijgekomen die uitzicht hebben op een vast contract. Ook gaat het met name om mensen met een grote deeltijd- of voltijdbaan. De export fungeert in Nederland traditiegetrouw als motor achter de economische groei. In de maand maart zijn er volgens het CBS 6,5 procent meer goederen geëxporteerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. De export van aardgas daarentegen lag veel lager in maart. Er ging een groeiend aantal transportmiddelen, metaal en chemische producten de grens over. Voor de maand mei verwacht het CBS een nog gunstiger goederenexport dan in maart. Die verwachting baseert het op een toename van het producentenvertrouwen en de industriële productie bij belangrijke handelspartner Duitsland. Van de totale export bestaat driekwart uit goederenuitvoer. Cijfers over de dienstenexport brengt het CBS niet maandelijks naar buiten. Lees ook: Economie groeit, maar is nog niet groener

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.