Nederlandse economie groeit met 3 procent

De Nederlandse economie groeit er lustig op los. Consumenten besteden meer, er wordt erg veel geëxporteerd en de industrie heeft het druk - vooral de hightechsector. De werkloosheid daalt, maar de lonen stijgen slechts een beetje.

Die boodschap weerklinkt uit drie studies over de stand van zaken in de BV Nederland die gisteren bijna tegelijkertijd verschenen. De groei van het bruto binnenlands product komt dit jaar uit op ruim 3 procent (voorspellen onderzoekers van ABN Amro en Rabobank) en zou zelfs de 4 procent hebben benaderd als de productie van aardgas niet was gedaald - vanwege de kans op aardbevingen.

De industrie beleeft een mooi jaar en dan vooral de hightech

Zulke percentages zijn lang niet gehaald en ze zijn beduidend hoger dan die van de meeste EU-landen. In die landen is wel sprake van groei, waar Nederland dan weer van profiteert: de export stijgt dit jaar met 5 procent. Voor volgend jaar wordt een groei van rond de 2,4 procent voorspeld.

Vertekend beeld De werkloosheid zal dit jaar flink dalen. In de eerste zeven maanden van dit jaar kwamen er 105.000 banen bij (volgens ABN Amro), en eind juli zat nog 4,8 procent van de beroepsbevolking zonder werk. Zo her en der hebben bedrijven problemen om personeel te vinden, al is van echte krapte op de arbeidsmarkt nog geen sprake. Dat lage werkloosheidscijfer geeft wel een vertekend beeld, stelt ABN Amro. Iemand wordt als 'werkend' beschouwd als die meer dan een uur per week werkt. In de praktijk zijn er zo'n 900.000 mensen die niet mee tellen in de cijfers maar die wel zouden willen en kunnen werken of die meer uren willen werken. Omdat die groep niet- of een-beetje-werkenden zo groot is, blijven flinke loonstijgingen uit, constateert Rabobank. Het zal volgens Rabobank nog even duren voordat het crescendo gaat met de lonen. Dit jaar groeit de economie harder dan de lonen stijgen.

Groeiende industrie De industrie, stellen onderzoekers van ING, beleeft een mooi jaar en dan vooral de hightech, waartoe ING onder meer de chipmachinefabricage (ASML en toeleveranciers), de productie van chips (NXP), van medische apparatuur (Philips) en de machinebouw rekent. Die hightech-sector groeit dit jaar met maar liefst 10 procent, denkt ING. Naast de chipmachines van ASML zijn onder meer verpakkingsmachines, andere machines voor de voedingsindustrie, landbouwmachines, bandenmachines en transportbanden (Vanderlande) in trek. Eerder dit jaar constateerde ook het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) al dat er in het buitenland veel vraag is naar Nederlandse machines - en dat Nederland daar erg bij gebaat is. Volgens het CBS zijn machines en machine-onderdelen de exportproducten waar Nederland het meest aan verdient. Het CBS kijkt daarbij naar de waarde die in Nederland is gerealiseerd - grondstoffen en halffabrikaten die uit het buitenland komen tellen niet mee. De industrietak die in 2017 het hardst groeit (20 procent) is de auto-industrie. Die groei komt op het conto van VDL Nedcar. Dat bedrijf maakt sinds 2014 Mini's en sinds het einde van 2016 de Mini Countryman. Recent is Nedcar begonnen met de productie van de BMX W1. De meeste industrietakken vertonen groei, maar dat geldt niet voor de voedingsindustrie. Die krimpt zelfs iets. Dat komt vooral doordat veel melkveehouders koeien gedwongen moesten slachten omdat alle Nederlandse koeien tezamen te veel fosfaat produceerden. Dat leidde tot een lagere productie van kaas, gecondenseerde melk en, vooral, boter.

