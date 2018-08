Nederlandse economie groeit als kool, maar is ook kwetsbaar

Zonnig vanwege de voorspelde economische groei van 2,8 procent dit jaar, de historisch lage werkloosheid en de lonen die in de lift zitten. Licht bewolkt, omdat internationale ontwikkelingen als de dreigende handelsoorlog met de Verenigde Staten ook de Nederlandse economie kunnen raken, zo staat in de voorlopige Macro Economische Verkenning.

Voor het gros van de Nederlanders geldt volgend jaar dat die economische voorspoed nu eindelijk voelbaar is in de portemonnee. Deze week merkte het Centraal Bureau voor de Statistiek op dat de lonen ondanks de aantrekkende arbeidsmarkt maar mondjesmaat toenemen, maar daar komt volgend jaar verandering in, verwacht het CPB. Werknemers gaan er 2,9 procent op vooruit, een loonstijging die de 3,3 procent van het gloriejaar 2008 nadert.

Historisch laag werkloosheidscijfer

Maar, nuanceert Van Geest, veel mensen lukt het volgend jaar ook om uit die bijstandssituatie te klimmen en een baan te vinden. Met een historisch laag werkloosheidspercentage van 3,5 procent zitten er volgend jaar nog minder mensen werkloos thuis dan in 2008. De laatste keer dat er zoveel mensen aan het werk waren, was begin deze eeuw in 2001. Toen was het werkloosheidspercentage 3,1 procent. Van Geest: “Dat er veel meer mensen werk vinden, die aantallen groeien enorm, is wel echt een teken dat de Nederlander volgend jaar voelt dat het goed gaat met de economie.”

Dan toch nog even iets over die wolken die het CPB volgend jaar voor de zon ziet schuiven. Ja, zegt Van Geest, het gaat goed met de Nederlandse economie. Maar het aantal risico’s stijgt ook. Neem de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Europa die vorige maand maar net aan is afgewend. Of de Turkse lira die onder andere door uitingen van de Amerikaanse president Trump plots flink keldert. Dan is er nog de brexit in 2020 die naar het er nu uitziet minder lieflijk verloopt dan de Britten zelf gehoopt handen. Allemaal zaken die komende tijd van invloed kunnen zijn op de Nederlandse economie.