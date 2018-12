Nederlandse CEO van beursgenoteerd bedrijf verdient gemiddeld 3,6 miljoen euro

Nederlandse topmannen van beursgenoteerde bedrijven zijn er flink op vooruit gegaan in 2017. Bij AEX-bedrijven ging het om een stijging van 22 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het mediaansalaris – dat is het middelste salaris als er wordt gerangschikt van klein naar groot – ligt op bijna 3,6 miljoen euro, blijkt uit onderzoek van Vlerick, een Belgische Business School. In 2016 was dat nog zo’n 2,9 miljoen euro.

Dat is een behoorlijk bedrag, maar vergeleken met ons buurland een schijntje. CEO’s van bedrijven met een notering in Duitsland worden beduidend beter betaald dan collega’s in Nederland, met een mediaan van 6,2 miljoen euro. Vlerick deed onderzoek onder 862 beursgenoteerde ondernemingen in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Het jaarloon is inclusief bonussen en beloning in aandelen.

Mediaan salaris van de CEO's van beursgenoteerde bedrijven © Trouw/Vlerick Business School

De stijging komt voor een groot deel door de aandelen die voor langere tijd vaststaan. De waarde van deze langetermijnbeloning is flink gestegen, van gemiddeld 1,26 miljoen in 2016 naar 1,82 miljoen vorig jaar.

Ook in het Verenigd Koninkrijk kregen topmannen in 2017 meer dan in Nederland, maar wel flink minder dan het jaar ervoor. De mediaan daalde daar van 4,3 miljoen euro naar 3,8 miljoen. Groot-Brittannië is niet het enige land waar de topinkomens dalen. Ook in België ging de beloning omlaag, en van de bazen van de grootste Franse bedrijven evenzo. De verschillen tussen individuele topmannen, en een enkele topvrouw, zijn wel groot. Zo ontving in Nederland de minst verdienende CEO iets meer dan 700.000 euro en de meest verdienende baas zo’n 8,3 miljoen.

Het onderzoek toont aan dat er extra moet worden betaald om een buitenlandse CEO aan het roer te krijgen Onderzoeker Xavier Baeten

Groter bedrijf, hoger salaris Hoe groter het bedrijf, hoe hoger de beloning, en ook hoe groter de stijging van het salaris vergeleken met 2016, merkt Vlerick op. Bij de kleinste beursgenoteerde bedrijven daalde het inkomen van de CEO zelfs iets. Tegenover elke groei van 1 procent in beurskapitalisatie staat een groei van 0,4 procent in het salaris van de top. Niet alleen de omzet is van belang, ook de sector en het land van herkomst van de CEO maakt verschil. Een topman uit een ander land dan waar het bedrijf een beursnotering heeft, ontvangt meer dan een hoogste baas uit eigen land. Onderzoeker Xavier Baeten vindt dat opvallend. “De markt voor CEO’s wordt als internationaal gezien. Het onderzoek toont aan dat er extra moet worden betaald om een buitenlandse CEO aan het roer te krijgen.” Er is in het onderzoek ook gekeken naar de zogenoemde ‘prestatie-indicatoren’ die bedrijven gebruiken om het succes van een organisatie te meten. Wat opviel is dat maar 20 procent van de ondernemingen verder kijkt dan alleen financiële aspecten. Nederland doet het wat dat betreft ‘beter’. Bij de AEX-bedrijven hebben vier op de tien bedrijven indicatoren die niet alleen op geld gericht zijn, maar ook op bijvoorbeeld veiligheid of milieu. Baeten plaatst een kanttekening: “Hoewel het een goede ontwikkeling is dat meer ondernemingen prestatiemaatstaven hanteren op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, wil dat niet automatisch zeggen dat ze daarop ook goed scoren. Niet altijd worden de meest uitdagende targets gezet op dit niveau.”

