Nederlandse bevolking groeit vooral door migranten uit Europa en Azië

In de eerste maanden van dit jaar schreven bijna honderdduizend migranten zich in bij een Nederlandse gemeente, 69.000 mensen vertrokken uit Nederland. Die cijfers zijn vergelijkbaar met vorig jaar. In vergelijking met 2016 kwamen er meer migranten uit Europa en de Amerika’s deze kant op en minder uit Azië en Afrika.

Lees verder na de advertentie

De bevolkingsgroei door geboorte was in de eerste helft van 2017 kleiner dan in dezelfde periode in 2016. Er werden de afgelopen zes maanden bijna 82.000 kinderen geboren, 78.000 mensen overleden. Daardoor komt de totale bevolkingsgroei lager uit.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.