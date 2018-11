Nederlandse bedrijven zijn bezorgd, want Europa verliest slag om de ‘nieuwe economie’

Europa en, in mindere mate, Nederland hebben de databoot gemist. De zogenaamde platformeconomie, waarin bedrijven als Uber, Airbnb, Amazon, Apple, Google, Alibaba en Tencent opereren, wordt volledig gedomineerd door grote spelers uit de VS en China. Dat kan zo niet langer, vindt een groep vooraanstaande Nederlandse bedrijven.

“Als we het probleem niet oplossen, komt onze concurrentiepositie zwaar onder druk te staan”, waarschuwt Jochem Pasman, senior manager bij financiële dienstverlener KPMG.

Voor de ondernemers, verenigd in de Dutch Transformation Forum, heeft KPMG een onderzoeksrapport opgesteld waarin ze het probleem schetsen en oplossingen aandragen. De bezorgde ondernemers – waaronder IBM, ING en KPMG – grijpen de G20 aan, volgende week in Argentinië, om hun zorgen via staatssecretaris Mona Keijzer van economische zaken internationaal onder de aandacht te brengen.

Europa speelt wereldwijd nauwelijks een rol van betekenis als het aankomt op bedrijven die hun geld verdienen met digitale platforms en data. In hun onderzoeksrapport ‘Unlocking the value of the platformeconomy’ rekent KPMG voor dat niet alleen het aantal bedrijven dat diensten levert via on­line platformen lager ligt in Europa, maar dat ook de waarde van die bedrijven veel minder is dan de grote jongens uit de VS en China. Ruim 70 procent van de waarde zit in de Verenigde Staten en 25 procent in China. Niet meer dan 2 procent komt uit de Europese Unie. Rob Fijneman, head of advisory bij KPMG: “Hoewel Nederland het nog relatief goed doet, blijft Europa achter.”

Hoe komt het?

Dat er in de VS – en steeds vaker ook in China – ware data-reuzen zijn ontstaan, waarbij Europese techbedrijven in de platformeconomie schril afsteken, heeft meerdere oorzaken. De wet van de remmende voorsprong is er één van, zegt Jochem Pasman van KPMG: “In gebieden waar geen of een gebrekkige infrastructuur met fysieke winkels ligt, gedijen juist digitale winkels als Amazon uitstekend.”

Zijn collega Fijneman wijst op een tweede oorzaak: “Er is in Europa, en in Nederland in het bijzonder, zeker geen gebrek aan innovatiekracht en ook niet aan kapitaal, maar wel aan de toegankelijkheid van kapitaal voor opschalende bedrijven. Een van oorsprong Nederlandse speler als Booking.com kan daarom wel groot worden, maar werd voor de doorgroei naar héél groot overgenomen door een Amerikaanse partij.”