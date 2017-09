Nederlandse bedrijven betrokken bij bouw van omstreden Krim-brug

Mogelijk is hun betrokkenheid bij de aanleg in strijd met de Europese sancties die werden ingesteld nadat Rusland de Krim annexeerde in 2014. Die inlijving wordt door de 28 lidstaten van de Europese Unie en veel andere westerse landen niet erkend. Daarop zijn strenge sancties ingesteld door Brussel, waaronder een verbod op investeringen op de Krim en import van producten die daar vandaan komen. Ook is het verboden bouwmaterialen te leveren voor projecten die de infrastructuur op het schiereiland moeten verbeteren.

De Gelderlander ontdekte dat de Gelderse bedrijven Dematec Equipment en Bijlard Hydrauliek begin 2016 dat verbod mogelijk hebben overtreden door samen een krachtige hamer te leveren die gebruikt is voor het slaan van heipalen voor de fundering van een negentien kilometer lange brug die Rusland met de Krim moet gaan verbinden.

De directeur van Dematec Equipment stelt in de krant dat zijn bedrijf alleen op ‘onbetwist’ Russisch grondgebied actief is geweest, en daarmee geen enkele EU-sanctie heeft overtreden.

Ploumen

Minister Ploumen waarschuwt op de onthulling dat Nederland niet wil bijdragen aan de ‘normalisering’ van de situatie op de Krim. De bouw van een brug die het bezette Oekraïense schiereiland met Rusland verbindt, kan volgens de minister wel worden gezien als zo'n bijdrage. Onderzocht wordt nog of er wetten zijn overtreden, stelde de minister zaterdag tegenover de NOS.

Twee Tweede Kamerleden zeggen in de Gelderlander opheldering te willen over de Nederlandse inbreng bij de Russische brug. “Deze brug is hét symbool van de Russische annexatie. Ik wil van het kabinet weten of dit juridisch is toegestaan”, zegt PvdA-kamerlid Kirsten van den Hul. CDA-kamerlid Raymond Knops sluit zich daar bij aan, en wil dat de zaak tot de bodem wordt uitgezocht.

De brug in aanbouw over de Straat van Kertsj dient voor Rusland zowel een praktisch als strategisch nut. De bouw verschaft Russen namelijk straks direct toegang tot de Krim, nu moeten de meeste Russen nog de veerboot nemen vanaf het vasteland om het schiereiland te bereiken, omdat de landroute via Oekraïne voor velen geen optie is door de gespannen verhoudingen tussen Kiev en Moskou. Anderzijds kan president Poetin met de brug laten zien dat Rusland zijn greep op de Krim kracht bijzet en alles behalve wil opgeven.

De verbinding met het Russische vasteland, waar nog steeds aan wordt gebouwd, kost Moskou zo’n 3 miljard euro en wordt door Europa en de Verenigde Staten scherp veroordeeld. In 2019 zou de brug in gebruik moeten worden genomen.

