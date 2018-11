Nederlandse basketbalmannen gaan vol voor WK-kwalificatie, mét een 16-jarige op de bank

Als de zestienjarige spelverdeler in een van de twee wedstrijden zijn debuut maakt, is hij de jongste basketballer in Oranje ooit. Dat record staat nu nog op naam van Ger Kok, die als net zeventienjarige in 1961 zijn debuut maakte. Maar zover is het nog niet. Van der Vuurst de Vries moet eerst nog tot de wedstrijdselectie van het ­Nederlands team behoren. Weliswaar overleefde hij de voorselectie, er moeten voor de twee interlands nog twee spelers afvallen.

Toch is het al een verrassing dat hij nu deel uitmaakt van Oranje. “Als zestienjarige verwacht je niet dat dit allemaal op je afkomt”, zegt zijn vader, Cobbe van der Vuurst de Vries. “Dit is heel bijzonder en een ervaring die weinig zestienjarigen in hun rugzak kunnen stoppen.”

Zelf wil de zestienjarige basketballer even in de luwte blijven na alle aandacht die hij kreeg vanwege zijn uitnodiging voor Oranje. Maar volgens zijn vader, die als basketballer in de Nederlandse eredivisie speelde, gaat hij er ‘fantastisch’ mee om. “Ik vind het belangrijk dat hij met beide benen op de grond blijft staan en dat doet hij goed. Als je ineens zoveel aandacht krijgt, is het heel gemakkelijk om jezelf voorbij te lopen.”

Ik denk dat Keye de mogelijkheid heeft om naar het niveau van een Europese topclub te groeien Toon van Helfteren

De 1,90 meter lange tiener vertrok in de zomer van vorig jaar naar België om zich verder te ontwikkelen bij Oostende. Daarvoor speelde hij in de jeugd van Lokomotief Rijswijk, uit de plaats waar hij geboren is. Van der Vuurst de Vries gaat naar school in België en traint dagelijks vijf tot zes uur met het eerste team van Oostende, dat bovenaan staat in de Belgische Euromillions Basketbal League. Zijn wedstrijden speelt hij in het tweede team van de club uit de Vlaamse kustplaats.

Dat betekent niet dat bondscoach Toon van Helfteren hem niet op de radar heeft staan. “Ik volg hem al twee of drie jaar. Ik heb hem bij de nationale teams onder zestien en achttien jaar zien ­spelen en daar ken ik hem voornamelijk van.”

Van Helfteren ziet Van der Vuurst de Vries als spelverdeler en dat soort spelers is volgens de bondscoach schaars in Nederland. “Hij is de ‘playmaker’ die ervoor zorgt dat zijn medespelers de bal krijgen op een positie waar ze er wat mee kunnen. Hij ziet de dingen goed. Dat heeft me vanaf het begin al getriggerd. Daarnaast kan hij zelf ook scoren.”

Kans op speelminuten Ondanks de lovende woorden acht Van Helfteren de kans niet heel groot dat Van der Vuurst de Vries speelminuten gaat krijgen in de komende twee interlands. Nederland wil zich voor het eerst in sinds 1986 weer kwalificeren voor het wereldkampioenschap. “Het zijn wedstrijden die echt ergens om gaan. Keye en de andere jonge jongens zullen mee moeten draaien, maar het zal een uitzondering zijn als ze daadwerkelijk minuten gaan maken. Ze moeten de komende twee, drie jaar gaan aanhaken.” Op welk niveau Van der Vuurst de Vries uiteindelijk gaat eindigen, vindt Van Helfteren lastig te voorspellen. “Ik denk dat Keye de mogelijkheid heeft om naar het niveau van een Europese topclub te groeien, maar de NBA? Dat is zo apart en zo bijzonder. Ik zou er dolgraag een NBA’er in de selectie bij krijgen, maar dat gebeurt maar eens in de zoveel tijd.”

