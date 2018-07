Nederlandse banken financieren misstanden in de palmoliesector

In de afgelopen acht jaar zijn de banken door hun financiering in verband te brengen met 118 misstanden op palmolieplantages van veertien producenten. Met hun geld wordt tropisch regenwoud gekapt en land gestolen van lokale gemeenschappen. Dat staat in een zwartboek dat de milieuorganisatie vandaag publiceert.

De drie banken erkennen dat palmolie een problematisch product is.

Met het rapport ‘Draw the Line’, over de rol van Nederlandse banken in deze risicosector wil Milieudefensie aantonen dat de banken misstanden niet kunnen afdoen als incidenten. Palmolie zit in producten als stroopwafels en shampoo en is een biobrandstof. De productie vindt veelal plaats in landen met een zwak bestuur. De plantages liggen vaak in afgelegen gebieden zonder rechtshandhaving. Veel slachtoffers weten niet bij wie ze verhaal kunnen halen als de bulldozers verschijnen of als de politie hen dwingt een contract te ondertekenen om land af te staan.

Milieudefensie gebruikte voor het onderzoek gegevens van een internationaal onderzoekscollectief, Forest & Finance, waaraan ook het Nederlandse Profundo meedoet. Zij verzamelen informatie over leningen en investeringen in de risicovolle bossector op basis van jaarverslagen en semi-publieke documenten. Volgens het rapport is ING betrokken bij 38 misstanden, ABN Amro bij 91 en Rabobank bij 101 van de 118 misstanden. De lijst is onvolledig, zegt Milieudefensie, omdat veel slachtoffers geen toegang hebben tot media of hulporganisaties.

De drie banken erkennen dat palmolie een problematisch product is. ING spreekt van ‘uitdagingen wat betreft klimaat en mensenrechten’. “Er zijn veel verbeteringen noodzakelijk”, antwoordt ABN Amro. En Rabobank zegt grote problemen te zien bij 80 procent van de bedrijven.

Het duur­zaam­heids­be­leid dat de banken ontwikkeld hebben, levert volgens Milieudefensie niets op.

Onderzoek Het duurzaamheidsbeleid dat de banken ontwikkeld hebben, levert volgens Milieudefensie niets op. “Wij volgen de palmoliesector al sinds 2001 en de ellende blijft”, zegt campagneleider Rolf Schipper. Milieudefensie roept de banken nu op te stoppen met alle investeringen in palmolie. Enkele andere internationale investeerders hebben dat al gedaan. De drie banken zijn lid van het duurzame initiatief Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) en doen alleen zaken met bedrijven die dat ook zijn. Bij die bedrijven komen echter ook misstanden voor. Palmoliebedrijven werken stapsgewijs aan volledige certificering, zegt ING. “Van plantagehouders die we nu financieren, verwachten we dat ze daar in 2020 aan voldoen. Voor handelaren is dat 2030.” De drie banken zeggen bij misstanden in gesprek te gaan met hun klanten. Als de situatie niet verbetert, verbreken ze de relatie. Volgens Milieudefensie is dat niet genoeg. Banken moeten, vóórdat ze investeren, meer onderzoek doen, zegt ze. Rabobank zegt van mening te verschillen met Milieudefensie over de mate waarin de bank verantwoordelijk is bij het aangaan van bepaalde indirecte financieringsconstructies. De oplossing is het duurzaam maken van de teelt Bas Rüter

Vergrootglas Palmolie is voor Rabobank een relatief kleine sector. De bank heeft 100 miljard euro aan leningen uitstaan in landbouw en voedsel en daarvan betreft slechts 2 procent palmolie. Maar deze sector levert voor buitenproportioneel veel problemen. Het jaarverslag van Rabobank over 2017 vermeldt 56 ‘verbetertrajecten’ met bedrijven en daarvan betreft 40 procent palmolie. Dat percentage is zo hoog omdat palmolie onder het vergrootglas ligt van maatschappelijke organisaties, zegt Bas Rüter, directeur duurzaamheid van Rabobank. Misstanden in andere sectoren blijven onderbelicht. “Wij nemen aan dat een vergelijkbare aandacht voor andere hoogrisicosectoren helaas ook daar tot meer dialoog met bedrijven zou leiden.” De lijst van probleemklanten in andere sectoren is dus langer. Stoppen met palmolie is volgens Rüter geen goed idee. “De oplossing is het duurzaam maken van de teelt. Wij financieren die 20 procent van de markt, die de zaken op orde wil krijgen. Het is geen hopeloze sector.” Ook ABN Amro vindt een boycot niet realistisch, gezien het belang van palmolie.