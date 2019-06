Nederlandse agro-pioniers leren de wereld tech-telen

Dat Nederland eerste viool speelt op het gebied van telen, groeien en bloeien is bekend. Niet vreemd dus dat ondernemers, investeerders en politici vanuit de hele wereld naar de Amsterdamse Rai komen om drie dagen lang te leren hoe het moet: vers voedsel, bloemen en planten produceren.

Bezoekers uit minstens 110 landen weten de GreenTech Trade Show al voor de vierde keer te vinden. Exposanten uit 35 landen demonstreren wat ze kunnen. En de Nederlanders zetten de toon: de helft van de stands op GreenTech wordt bevolkt door ondernemers uit de polder. Ze showen hun nieuwste kas, sensoren die de staat van gewassen lezen, technieken voor belichting, duurzame manieren van beregening, allerlei soorten potaarde en wat al niet.

“Dit is dé plek waar alle innovatieve marktleiders op het gebied van duurzaam telen samenkomen”, zegt Mariska Dreschler, director horticulture van GreenTech. “Dat danken we aan ons gunstige klimaat en aan onze handelsdrift.”

Toeristisch gedeelte

Waar dat toe kan leiden, heeft Eric Egberts van Dutch Greenhouse Delta zojuist laten zien. De directeur van de stichting die in het leven is geroepen om de Nederlandse glastuinbouwbouwsector wereldwijd te vermarkten, heeft met de Chinese stad Jiashan een joint venture gesloten voor de ontwikkeling van een high-tech agriculture park. Egberts: “Dat wordt 400 hectare groot en je moet het zien als de Chinese landingsplaats voor Nederlandse topexpertise uit de hele tuinbouwketen. Er komt een productielocatie met kassen waarin groente wordt geteeld, er zullen gewassen worden veredeld met Nederlandse kennis en kunde, er komt een toeristisch gedeelte en ook een educatie- en demonstratiecentrum.” Het park moet binnen vijf jaar klaar zijn.

De Chinezen hebben ook iets unieks: een enorme afzetmarkt en veel kennis op het gebied van e-commerce

Dat de Chinezen juist Nederland zien als de plek waar de land- en tuinbouw van de toekomst ontkiemt, is volgens Egberts niet zo gek. “Wij hebben als enige land van de wereld een cluster. Alle takken van agro zitten hier, wij zijn wereldkampioen op hun gebied.”

Omdat er op planeet aarde steeds meer mensen bijkomen, die allemaal moeten eten, liefst zo gezond mogelijk ook nog, zijn ze in Azië, Afrika en Noord- en Zuid-Amerika zeer geïnteresseerd in de kennis uit de polder. Daar is immers bewezen dat het produceren van groente en fruit prima kan met weinig ruimte en een minimum aan middelen. Vrijwel iedereen die hier op de beurs rondloopt, doet dat met de vraag: hoe doen ze dat toch?

Egberts is niet bang dat de Hollandse voorsprong in gevaar komt als al die kennis richting vooral China gaat: “Nederland kan niet in zijn eentje de wereld voeden. Willen wij ons bovendien als sector doorontwikkelen, dan zullen we moeten samenwerken. Dus ja, wij geven kennis weg, wij gaan daar iets brengen. Maar wij komen ook iets halen. Want de Chinezen hebben ook iets unieks: een enorme afzetmarkt en veel kennis op het gebied van e-commerce.”