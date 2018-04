Nederlands zwemtalent zoekt de weg terug naar de wereldtop

De Swim Cup in Eindhoven, vanaf vrijdag, is voor bondscoach Marcel Wouda een test op weg naar de Europese kampioenschappen zwemmen in Glasgow in augustus. Twee jaar na het debacle in olympisch Rio, waar geen medailles werden gewonnen in het zwembad, is er een hoop veranderd in de ploeg.

Talenten hervinden zich

Drie jaar geleden zwom Marrit Steenbergen met 53,97 op de 100 vrij al wereldtijden. Ze was op haar vijftiende sneller dan Ranomi Kromowidjojo en Inge de Bruijn op die leeftijd waren. Een fenomeen was geboren. Tot haar schouders gingen klagen. Steenbergen raakte overbelast, worstelde met haar eindexamen en sloeg vorig jaar de WK in Boedapest over om zich te richten op het herstel. De verhuizing van Drachten naar Eindhoven om bij het nationaal trainingsinstituut te zwemmen werd uitgesteld. Aan het begin van dit schooljaar stapte de 18-jarige zwemster toch over naar Marcel Wouda, waar ze voorzichtig weer aan het opbouwen is. Op de Swim Cup wil ze zich voor de EK in Glasgow plaatsen.

Wouda zegt dat zijn ploeg fitter het nieuwe seizoen in is gegaan dan de voorgaande jaren

Jesse Puts heeft zijn EK-ticket al op zak, hij zwom vorige week in Den Haag onder de limiet op de 50 vrij. De 23-jarige zwemmer keerde na een mislukt avontuur bij Martin Truijens bij het nationaal trainingsinstituut terug naar zijn jeugdtrainer Herman van den Berg. Op het thuishonk in Utrecht maakte hij enorme progressie. Puts verbaasde vriend en vijand met de wereldtitel op de korte baan in Windsor in 2016. Daarna speelde zijn schouder op. Toen trainer Truijens vertrok en Mark Faber coach werd in Amsterdam, had Puts weer interesse om te trainen bij de nationale ploeg. In januari maakte hij voor de tweede keer de overstap, op zoek naar de weg terug naar de wereldtop.